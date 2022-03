Afghanische Frauen erheben sich aus Blut und Asche!

Aber diese Gruppe von Selbstmordattentätern und IS-Faschisten, egal wie viel Schleier sie auf ihre Gesichter legen, ihre extreme Frauenfeindlichkeit ist von Weitem offensichtlich. Von welcher dieser niederträchtigen frauenfeindlichen Verbrecher-Gruppe gesagt werden sollte: Frauen nicht zu erlauben, in Büros zu arbeiten oder nicht zur Schule oder zur Universität zu gehen, Journalistinnen und Künstlerinnen in den virtuellen Medien zu verbieten, Frauen zwangszuverkleiden, zu entführen, verschleppen und zu ermorden, Unterdrückung friedlicher Proteste von Frauen, physische und psychische Verhaftung und Folter und erzwungene Geständnisse von Frauen gegenüber einer Kamaraaufnahme, Beschränkungen beim Taxifahren von Frauen im städtischen Bereich; Semi-Dekrete, Reiseverbot für Frauen ohne Mahrams (islamische erlaubte Begleiter /Übersetzer); Und Dutzende anderer Unterdrückungen.

Umso mehr diese Verbrechergruppe den Frauen unseres Landes die brutalste Unterdrückung zufügt, desto mehr stehen die Frauen an vorderster Front im Kampf gegen die Taliban und den dschihadistischen Fundamentalismus. Es waren afghanische Frauen, die in den frühen Tagen der ominösen Ankunft der Taliban in Kabul auf die Straßen verschiedener Städte strömten und Anti-Taliban-Parolen skandierten. Erinnern wir uns daran, dass je mehr die Unterdrückung und Brutalität der Taliban und jeder anderen reaktionären Kraft zunimmt, so wird früher oder später der Widerstand der Menschen, sowohl der Männer als auch der Frauen, gestärkt werden und diese Handvoll finsteren und verhassten Kräfte zerschlagen werden.

Aber der Tag wird kommen, an dem unsere unterdrückten Männer und Frauen, unabhängig von ethnischen und religiösen Vorurteilen, gegen alle fundamentalistischen und nicht-fundamentalistischen reaktionären Kräfte aufstehen werden und sie lassen ihr Schicksal nicht von den imperialistischen Aggressoren-Staaten und reaktionären Regimen in der Region wie Pakistan, Iran, Saudi-Arabien, Katar und der Türkei durch ihre Taliban-Dschihad-IS-Marionetten bestimmen.

Der Tag wird kommen, an dem sie aus Blut und Asche auferstehen und mit ihren mächtigen kräftigen Händen ihr Schicksal und ihre Zukunft in Richtung Fortschritt und Wohlstand bestimmen.

Solidaritätspartei Afghanistans

8. März 2022 – 17. 12. 1400