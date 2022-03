Arbeiterinnen und Arbeiter aller Länder der Schwarzmeerregion - führen wir gemeinsam den antiimperialistischen Kampf!

In den letzten Jahren haben die politischen und militärischen Spannungen in der Schwarzmeerregion zugenommen. Dies ist auf die Verschärfung der Widersprüche zwischen den imperialistischen Ländern und ihren Blöcken zurückzuführen. Insbesondere haben einige imperialistische und faschistische Länder mit einer externen Expansion begonnen, um ihren wirtschaftlichen, politischen und militärischen Einfluss geltend zu machen.

Die Aggression des russischen Imperialismus* in der Ukraine war von großer Bedeutung für die Region, denn sie führte zur Besetzung der Krim und eines Teils des Donbass durch russische Truppen und prorussische militärische Formationen. Dadurch wurde das Leben von Millionen von Menschen in den besetzten Gebieten, in der gesamten Ukraine und in den Nachbarländern zerstört. Anfang 2008 startete Putins Imperialismus eine offene bewaffnete Aggression in Georgien und hält weiterhin einen Teil dieses Landes besetzt. Wie in der Ukraine hat sich der besetzte Teil Georgiens in eine Katastrophen- und Angstzone für die arbeitende Bevölkerung verwandelt, in der Marionettenjuntas ihre Willkür ausüben. Insbesondere auf der Krim wird das krimtatarische Volk aufgrund von Versuchen des organisierten gewaltfreien Widerstands hart unterdrückt, Hunderte von Krimtataren sind inhaftiert. Generell wird auf der Halbinsel ein System der totalen Kontrolle über alle Aspekte des sozialen und politischen Lebens aufgebaut.

Andererseits versuchen auch die Imperialisten der Europäischen Union und der Vereinigten Staaten, ihren Einfluss in der Region zu vergrößern. Heute sind Bulgarien, Rumänien, Moldawien und die Ukraine vom westlichen Imperialismus abhängig, was bereits zu einer allgemeinen Verschlechterung der Lebensbedingungen der arbeitenden Bevölkerung sowie zu einer Zunahme des Anteils des Antikommunismus an der Innenpolitik dieser Länder geführt hat. In Georgien und Armenien kämpfen die westlichen Imperialisten weiterhin mit dem Putin-Regime um Einfluss.

Darüber hinaus gewinnt der türkische Expansionismus in der Region an Fahrt. Das faschistische Erdogan-Regime wandelt sich von einem Erfüllungsgehilfen westlicher Interessen zu einem unabhängigen Akteur, der seine kolonialen Interessen auf der internationalen Bühne aktiv vertritt. Dies äußert sich in der Expansion des Kapitals und des politischen Einflusses sowie in der militärischen Intervention der türkischen Armee im Ausland. Sie beteiligte sich im Verborgenen am Krieg in Berg-Karabach, sie operiert in Afghanistan und Libyen. Türkische Streitkräfte besetzen Teile Syriens und Rojavas und führen auch in Nordkurdistan einen langwierigen Krieg gegen die Bevölkerung.

All dies bedeutet eine Zunahme der militärischen Gefahr für die Schwarzmeerregion, eine weitere Zunahme der Unterdrückung auf nationaler Ebene, Klassenausbeutung, eine erhebliche Verschlechterung der Lebensbedingungen der einfachen Menschen. So hat sich Anfang 2022 der militarisierte imperialistische Konflikt um die Kontrolle über die Ukraine drastisch verschärft. Er hat bereits zu einer erheblichen Kriegsgefahr geführt, die Millionen von Werktätigen mit Entbehrung und Tod bedroht.

In einer solchen Situation ist es besonders wichtig, der Arbeiterklasse und allen Völkern in der Region die Möglichkeit und Notwendigkeit einer sozialistischen gesellschaftlichen Alternative und der Revolution zu vermitteln. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, "patriotische" und andere Mythen der bürgerlichen Propaganda zu entlarven. Diese Mythen zielen darauf ab, die Arbeiter im Dienst des Kapitalismus und seiner bösen Taten, einschließlich des Krieges, zu halten. Wir lehnen jeden Imperialismus ab, denn jeder Imperialismus bringt Unglück und Tod!

Um Eroberungskriege zu verhindern, um die Klassenausbeutung vollständig zu überwinden, reicht es nicht aus, dass einige Kapitalisten an der Macht durch andere der gleichen Art ersetzt werden. Es ist notwendig, organisiert für die sozialistische Alternative, für die revolutionäre Umgestaltung der Gesellschaft zu kämpfen. Der antifaschistische und antiimperialistische Kampf der Völker wird den Weg für demokratische und sozialistische Revolutionen und eine regionale revolutionäre Entwicklung in der Schwarzmeerregion ebnen.

Unsere marxistisch-leninistischen Organisationen vertreten Länder, die direkt mit der Schwarzmeerregion verbunden sind, und wir sind entschlossen, gemeinsam gegen die Kriegsgefahr, gegen die imperialistische Aggression zu kämpfen - für die Befreiung der unterdrückten Völker, für die Beseitigung der kapitalistischen Ausbeutung, für den Sozialismus!

Es lebe die sozialistische Revolution!

Proletarier aller Länder, vereinigt euch!

KSRD (Ukraine)

MLKP (Türkei/Nordkurdistan)

MLP (Russland)

TKP-ML (Türkei)