Aufruf der Eisenbahnergewerkschaft Doro Chiba zum Kampf der Völker gegen die Weltkriegsgefahr

Beendet die Invasion in der Ukraine sofort! - Stoppen wir mit aller Kraft die Eskalation zum globalen und nuklearen Krieg!

Am 24. Februar startete das russische Putin-Regime unter dem Vorwand des „Schutzes der Bevölkerung in der Ostukraine“ eine groß angelegte Militärinvasion in der Ukraine. Wir verurteilen diesen völkermörderischen Angriffskrieg auf das Schärfste.

Seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion hat die NATO, angeführt vom US-amerikanischen und europäischen Imperialismus, neoliberale Maßnahmen in Osteuropa eingeführt und ihre militärische Einkreisung Russlands ausgeweitet. Schließlich hat es das Putin-Regime zu einer verzweifelten Militärinvasion in der Ukraine geführt.

Das ukrainische Volk hat jedoch starken Widerstand gegen diese Invasion geleistet, während das russische Volk im ganzen Land gegen das Putin-Regime kämpft.

Unterdessen gehen die Arbeiterklasse und die Menschen der Welt, denen die Kapitalisten die ganze Last der Pandemie während der Depression abgewälzt haben, in Solidarität mit den kämpfenden Menschen der Ukraine und Russlands auf die Straße.

Dieses weltweite Aufflammen von Kämpfen, kombiniert mit wachsender Wut gegen verschiedene neoliberale Maßnahmen, wie Privatisierung, Arbeitslosigkeit, wachsende Ungleichheit und Armut, Abbau von Gesundheitsversorgung und sozialer Sicherheit, führt zu einem Kampf für die Umwandlung und den Sturz ihrer eigenen imperialistischen Regierungen.

Die Invasion der Ukraine wird zweifelsohne den anhaltenden Plan der USA, Japans und der europäischen Imperialisten zum Angriffskrieg gegen China beschleunigen. ...

Der frühere Premierminister Shinzo Abe nutzte Putins nukleare Bedrohung aus und forderte eine „nukleare Teilhabe“ mit den USA, indem er US-Atomwaffen in ganz Japan stationierte. Der derzeitige Verteidigungsminister Nobuo Kishi, Abes jüngerer Bruder, erklärte, Japan werde eine Streitmacht unterhalten, die in der Lage sei, „feindliche Stützpunkte mit Flugzeugen der Selbstverteidigungsstreitkräfte zu bombardieren“. Und der derzeitige Premierminister Fumio Kishida treibt Pläne voran, Okinawa und die gesamten Nansei-Inseln in Einsatzstützpunkte umzuwandeln und Mittelstreckenraketen zu stationieren. Damit zerstört er gewaltsam die Verfassung, die den „Verzicht auf Krieg und Kriegspotential“ vorschreibt.

...Die Perspektive zur Beendigung des Krieges und zum Sturz des Imperialismus, des kriminellen Kriegstreibers, liegt in der internationalen grenzüberschreitenden Solidarität der Arbeiterklasse.

Kämpfen wir im Einklang mit dem Kampf für die Wiederbelebung der klassenkämpferischen Arbeiterbewegung dafür, den Kriegsdrang unserer eigenen Regierung zu stoppen, indem wir klar erkennen, dass „Angriffskrieg im Ausland“ ein und dasselbe ist wie „Klassenkampf im Inland“. ”

Beendet die Invasion in der Ukraine sofort!

Stoppen wir mit aller Kraft die Eskalation zum globalen und nuklearen Krieg!“