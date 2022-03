Broschüren von 1983 sind auch heute noch aktuell

„Aktiver Widerstand gegen den Atomtod - Pazifismus als Illusion und bewußte Täuschung“

„Aktiver Widerstand gegen den Atomtod - Abrüstungsschwindel und Wettrüsten“

„Über die Gefahr des Atomkriegs und den Kampf der Volksmassen um die Erhaltung des Friedens“

„Über die Gefahr des Atomkriegs und das Verbot der Kernwaffen“.

Die Broschüren sind 1983 erschienen und sind jeweils Auszüge aus dem Buch "Krieg und Frieden und die sozialistische Revolution von Willi Dickhut, das in der Reihe REVOLUTIONÄRER WEG als Nummer 22 erschienen ist.

"Aktiver Widerstand gegen den Atomtod getragen von Millionen entschlossener Kämpfer in den Industriebetrieben, in den Wohnvierteln, in den Verwaltungen, Schulen, Universitäten - das ist die einzige Sprache, die die Imperialisten in Ost und West verstehen. Jedes Vertrauen in die Verhandlungsführung der beiden Supermächte hat diesen aktiven Widerstand bislang nur schwächen können und wird ihn auch künftig schwächen", heißt es in einem Vorwort der Broschüren.

Jede der Broschüren kostet 0,60 Euro und sie alle sind beim Verlag Neuer Weg (0201 25915 | vertrieb@neuerweg.de) zu bestellen.

Bei Einsätzen bewährt es sich auch, unsere russischsprachigen Erscheinung dabei zu haben. Zum Beispiel die Broschüre "Über die Herausbildung neuimperialistischer Länder" von Stefan Engel. Immer mehr trifft man bei Kundgebung auf Menschen aus der Ukraine oder Russland.