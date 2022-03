Chiapas: Proteste gegen kapitalistische Kriege

Rund 5000 Menschen demonstrierten am vergangenen Sonntag im mexikanischen Bundesstaat Chiapas unter der Losung "Russische Armee raus aus der Ukraine" und "Weder Selenskyj noch Putin – Schluss mit dem Krieg". Die Demonstration organisiert hatte die Zapatistische Armee der Nationalen Befreiung (EZLN). Spruchbänder wiesen darauf hin, dass Krieg nicht nur in der Ukraine, sondern auch in Palästina, Kurdistan, Syrien, in Chile gegen die Mapuche "und gegen die indigenen Völkern auf der ganzen Welt" herrsche. Die EZLN kündigte eine Kampagne gegen alle Kriege des Kapitals weltweit an.