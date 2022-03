Der Krieg in der Ukraine und die Gleichschaltung der Medien

„Inzwischen haben sich … die herrschenden Monopole das Internet als neue wirksame Methode der Massenbeeinflussung nahezu vollständig untergeordnet. Sie erreichen über die ‚sozialen Medien‘ unmittelbar die Herzen und Hirne der breiten Massen, insbesondere der Jugend. … Es gehört zu den modernen Lebenslügen der staatsmonopolistischen Herrschaftsausübung, dass das Internet vor allem die unabhängige demokratische Willensbildung fördern würde. Das Internet vermittelt eine Fülle von Informationen mit einer spontan kaum zu durchschauenden Mischung von bürgerlichen, kleinbürgerlichen und proletarischen Ansichten und Methoden. … Es gehört zu den modernen Lebenslügen der staatsmonopolistischen Herrschaftsausübung, dass das Internet vor allem die unabhängige demokratische Willensbildung fördern würde.“ (Stefan Engel, „Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Antikommunismus“, S. 15)

Insbesondere mit Kriegsbildern und Filmen über den Ukraine-Krieg sollen die Gefühle der Massen beeinflusst werden. Die Sprecherin des Chaos Computer Clubs, Constanze Kurz, spricht von einem „stattfindenden Informationskrieg“ aller Mächte, bereits seit Jahren, der mit dem Ukraine-Konflikt bedeutend verschärft wurde. (MDR Kultur, Interview vom 10.03.2022)

Sie verweist derweil auf das „Setzen auf seriöse Medien“. Aber wer soll das sein?

Eine aktuelle Internet-Abfrage über „Manipulationen in Medien“ und „Informationskrieg Ukraine“ in den vergangenen vier Wochen listet zu fast 100 Prozent nur russische Sender mit Fake-News auf, ein kleiner Rest für das ukrainische Fernsehen. Von westlichen Medien gibt es nur eine Meldung unter Hunderten: Eine Liste der Rügen des deutschen Presserats – hauptsächlich wegen persönlicher Beleidigungen und Herabwürdigungen.

Dass in Russland bereits die Nennung des Ukraine-Kriegs in den Medien als Krieg verboten und mit drastischen Strafen belegt ist, zeigt, das das Putin-Regime jeden Widerstand mit brutaler Gewalt zu unterdrücken versucht. Weiter versucht es, die werktätigen Massen hinter seine imperialistische Kriegspolitik zu bekommen. Das wird von den westlichen bürgerlichen Massenmedien, dem Werkzeug der imperialistischen deutschen Bundesregierung und der hinter ihr stehenden Monopole, ausgenutzt, den Eindruck zu erwecken, als gebe es - im Gegensatz zu Russland - eine „objektive Berichterstattung“ und „Pressefreiheit“ in Deutschland. Das gleiche Bild wird von der kapitalistisch-abhängigen Ukraine unter Wolodymyr Selenskyj gezeichnet.

Sehen wir uns die Ukraine hinsichtlich dieses Bildes einmal an: In einem aktuellen Bericht von Reporter ohne Grenzen heißt es zu den Medien in der Ukraine: „Die Medienlandschaft in der Ukraine ist vielfältig. Allerdings gehören fast alle Massenmedien Politiker*innen oder Oligarchen und sind vor allem Mittel im Kampf um wirtschaftliche und politische Macht. Immer wieder werden Medienschaffende mit Gewalt an ihrer Arbeit gehindert oder bedroht – besonders, wenn sie über Korruption berichten. Wegen des Krieges mit Russland sind zahlreiche russische Medien und Internetseiten in der Ukraine verboten, etlichen ausländischen Korrespondent*innen wird die Einreise verwehrt. … Rangliste der Pressefreiheit — Platz 97 von 180“ (www.reporter-ohne-grenzen.de/ukraine; abgefragt am 17.03.2022)

So viel zur Ukraine als Hort von Freiheit und Demokratie.

Wie sieht es nun in Deutschland aus? Die bürgerlichen Massenmedien in Deutschland sind ebenfalls der Diktatur der Monopole untergeordnet und keine Sekunde wirklich frei. Das zeigt sich darin, dass die deutschen bürgerlichen Massenmedien seit Kriegsbeginn komplett auf Regierungslinie umgestiegen sind und seitdem praktisch gleichgeschaltet berichten. Im Gegensatz zur Berichterstattung vor dem Kriegsausbruch, als durchaus auch NATO-kritische Berichterstattung stattfand, hört man seitens der bürgerlichen Massenmedien kaum eine Kritik an der NATO. Im Gegenteil: Wer etwas in dieser Richtung veröffentlicht, der wird öffentlich attackiert und angegangen.

Auch über den Kriegskurs der Regierung ist kaum ein Wort aus den bürgerlichen Massenmedien zu hören. So werden die vier Erklärungen, die das Zentralkomitee der MLPD zu diesem imperialistischen Krieg herausgebracht hat, seitens dieser Medien weitgehend totgeschwiegen. Über die im Moment wöchentlich bis zweiwöchentlich stattfindenden Montagsdemonstrationen für den Frieden wird seitens der regionalen bürgerlichen Medien nicht berichtet.

Das geschieht mit feinen Unterschieden: Zwischen der "Selenskyj-Helden-Präsident"-Verehrung und unverholenen sozialchauvinistischen Hetze der Bild und der Berichterstattung in Frankfurter Rundschau und Frankfurter Allgemeinen Zeitung besteht natürlich noch ein Unterschied.

Aber im Großen und Ganzen sind sie alle auf Linie des offenen Übergangs zu einer imperialistischen Außen- und Militärpolitik: Der Beschluss der Bundesregierung, 1400 Panzerabwehrwaffen, 500 Bodenluftraketen und neun Haubitzen in das Kriegsgebiet der Ukraine zu senden, steht im völligen Gegensatz zum Koalitionsvertrag der Ampel-Regierung. Ebenso die Bewilligung eines 100 Mrd. Euro schweren Kriegskredits, „Sondervermögen Bundeswehr“ genannt. Das wird als Frieden und Sicherheit schaffende Maßnahme verkauft, begleitet von psychologischer Kriegsführung über Talkshows, Interviews und Nachrichten. Von den bürgerlichen Massenmedien kommt kein Wort der Kritik und kein Bericht von Aktionen gegen den Krisen- und Kriegskurs der Regierung, so als gebe es sie nicht.

Die „Pressefreiheit“ in Deutschland führte zum Verbot nicht genehmer Medien durch die Bundesregierung - siehe Russia Today. Hier handelt es sich natürlich um einen Propaganda-Sender des Putin-Regimes – keine Frage. Das Verbot eines Senders allerdings sollte im Reich der Pressefreiheit eigentlich nicht möglich sein. Die Bundesregierung drohte bereits mit Strafmaßnahmen bei Falschmeldungen. Wobei sie dann festlegt, was eine Falschmeldung ist. So sieht es aus, wenn sich eine Diktatur der Monopole im Imperialismus als „freiheitlich-demokratisch“ tarnt… .

Die Rote Fahne Redaktion versucht in diesen Tagen, den werktätigen Massen die nötigen Informationen und Argumente an die Hand zu geben, damit sie in dieser Flut aus Kriegspropaganda und Fake-News den Durchblick behalten können. Dazu schreibt uns ein Leser aus Magdeburg: Für mich ist Rote Fahne News eine unverzichtbare Informationsquelle. Ein glasklarer und unabhängiger Kurs, Hintergründe, Berichte von Friedenskämpfern und Revolutionären aus der Ukraine und aus Russland, aus allen Teilen der Welt. Macht weiter so!“ Die Stärke des Rote Fahne Magazins und von Rote Fahne News sind ihre Unabhängigkeit, Selbstfinanziertheit und ihr Netz aus Korrespondenten.

