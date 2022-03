Die Veranstaltung für alle, die meinen, der Krieg zwischen Russland und der Ukraine muss enden!

„Angesichts des wachsenden kapitalistischen Krisenchaos und einer weitverbreiteten weltanschaulichen Desorientierung steht … die Kritik an den wichtigsten opportunistischen Richtungen der Gegenwart im Vordergrund. Gegen den Opportunismus polemisierte schon Lenin, weil er ‚die beständigen und dauernden Interessen des Proletariats seinen Pseudo- und Augenblicksinteressen‘ opfert“, so Stefan Engel in der Einleitung seines Buchs.

Dieses kapitalistische Krisenchaos ist es auch, dass sich im imperialistischen Krieg zwischen Russland und der Ukraine ausdrückt. Deshalb ist dieser Abend auch die Veranstaltung für alle, die der Meinung sind, dass dieser Krieg beendet werden muss. Das Zentralkomitee der MLPD hat bereits vier Erklärungen dazu veröffentlicht, Klarheit hergestellt und die Lage treffend analysiert. Wenn sich die Widersprüche verschärfen, geht der Opportunismus gesetzmäßig in Sozialchauvinismus über. Dieser betreibt die vollständige Unterordnung der Arbeiterklasse unter die nationalen Klasseninteressen der Bourgeoisie. Das bestätigt sich jetzt und darüber wird Stefan Engel sowohl im Rahmen seiner Buchvorstellung, als auch - zusammen mit Gabi Fechtner – in der anschließenden Diskussion mit dem Anwesenden diskutieren. Im Anschluss wird er sein Buch auch gerne signieren.

Entsprechend groß ist das Interesse: „Ich bin schon sehr gespannt. Die Erklärungen des Zentralkomitees haben eine gute Analyse der Situation gegeben. Auf die Vertiefung, die das neue Buch von Stefan Engel gibt, und die Diskussion mit dem Autor bin ich sehr gespannt.“ „Ich habe an eurer Plakatwand gesehen, dass diese Veranstaltung stattfindet. Ich überlege mir zu kommen. Das, was da gerade alles in den Nachrichten kommt, überflutet einen ja geradezu. Mal sehen, was ihr dazu zu sagen habt.“ „Die Veranstaltung kommt gerade zur richtigen Zeit. Wann, wenn nicht jetzt, braucht es eine Veranstaltung zu diesem Buch, um mit dem Opportunismus fertig zu werden.“ Das sind nur einige Stimmen von Leuten im Vorfeld der Veranstaltung.

Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher bei dieser Buchvorstellung, die am Dienstag, 15. März, im Kultursaal Horster Mitte, Schmalhorststraße 1a, stattfinden wird. Der Beginn ist um 18.30 Uhr. Einlass wird ab 17.30 Uhr sein.

Es gibt leckeres Essen und Getränke. Eine Übersetzung in Englisch, Französisch und Türkisch ist organisiert. Selbstverständlich findet die Veranstaltung unter Corona-Schutzmaßnahmen statt. Das bedeutet: Bitte medizinischen Mund-Nasen-Schutz (am besten FFP2- oder FFP3-Maske) mitbringen. Es gilt 3G, also Impf- bzw. Testnachweis mitbringen.

Es gibt aber ausdrücklich keine Teilnehmerbeschränkung, auch nicht bezüglich von außerhalb Gelsenkirchens anreisender Leute.

Hier gibt es den Flyer zur Veranstaltung