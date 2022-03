Erfolgreiche ver.di-Streikwoche

Rote Fahne News hat am 8. und 9. März ausführlich berichtet.

In Stuttgart beteiligten sich 2000 Beschäftigte von rund 180 Einrichtungen am Streik und 4000 an der Demonstration, in Mannheim blieben alle 56 städtischen Kitas geschlossen. Zu einer Kundgebung auf dem Tübinger Marktplatz kamen nicht nur Kita-Beschäftigte, sondern auch einige Eltern. Denn auch sie leiden unter dem Fachkräftemangel in den Kinderhäusern. Immer wieder würden Öffnungszeiten eingeschränkt.

Die Rheinische Post berichtete unter der Überschrift: "Erzieherinnen fordern Anerkennung": "Rund 300 Erzieherinnen haben sich am Dienstagmorgen an einem Warnstreik in Duisburg beteiligt. Bei einer Kundgebung vor dem Rathaus forderten sie mehr Geld und Anerkennung für ihren Beruf. Mit Trillerpfeifen, Klatschen und weißen Rosen anlässlich des Internationalen Frauentages machten 300 Erzieherinnen und Erzieher – größtenteils Frauen – am Dienstag ihrem Unmut Luft. Unmut über die Arbeitsbedingungen, die bescheidene Bezahlung und die ihrer Meinung nach zu geringe Wertschätzung und Anerkennung ihres Berufs. Nina Dusper, Vorsitzende des Frauenrats im Verdi-Bezirk Duisburg-Niederrhein, brachte es auf den Punkt angesichts des Krieges in der Ukraine, des laufenden Tarifstreits und des Frauentages: 'Was könnte da heute besser passen als euer Streik?', fragte sie an die Adresse der Erzieherinnen. Da war ihr der Applaus sicher." Hier der Link zu dem kostenfrei zu lesenden Artikel.

Rund um den Internationalen Frauentag haben in der vergangenen Woche täglich auch Streiks und Aktionen in den Betrieben des Einzel-, Groß- und Außenhandels in Nordrhein-Westfalen stattgefunden. Mehr als 1000 Beschäftigte bei Amazon, Esprit, Smyths Toys, TK Maxx, H&M, Primark, Galeria, Sport Scheck, OOGarden, Bofrost, Alliance Healthcare, Kaufland und Ikea haben sich daran beteiligt. Besonders erfreulich für die Gewerkschaftsbewegung ist, dass sie im Rahmen der Aktivitäten viele neue Mitglieder gewinnen konnte.