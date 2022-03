Erklärung gegen den Krieg in der Ukraine

Dazu wurde auch die Erklärung des Internationalistischen Bündnisses „Für eine neue Friedensbewegung gegen jede imperialistische Aggression!“ verlesen. Alle Anwesenden unterstützen diese Erklärung und werden mit ihr Unterschriften und weitere Unterstützer in ihrem Kollegen- und Freundeskreis sammeln.

„Unsere eigenen Erfahrungen im Kampf um die Arbeitsplätze haben erwiesen, dass eine Verzichtspolitik bei Lohnerhöhungen im Kampf um unsere Arbeitsplätze ein illusorischer Weg und eine Anpassung an die Profitlogik ist. Ebenso lehnen wie einen Verzicht auf einen Kampf um höhere Löhne, ein Akzeptieren der Preissteigerungen wie es bürgerliche Politiker für ihre angebliche Friedenspolitik fordern, grundsätzlich ab. Wir lehnen auch das Aufrüstungsprogramm der Bundesregierung ab. Das dient nicht dem Frieden, im Gegenteil. Unsere Unterstützung für ihre Kriegspolitik bekommen sie nicht. Nutzen wir den bevorstehenden 1. Mai, um unseren Kampf gegen jeden Imperialismus, gegen den Krieg in der Ukraine und die Weltkriegsgefahr in die Betriebe und auf die Straße zu tragen!“, so das IAC-Komitee Köln.

Weiter schreibt es: "In diesem Sinne wollen wir unsere Kollegen an den anderen Ford-Standorten für eine gemeinsame Erklärung gewinnen."

