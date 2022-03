Erste Spendengelder von SI in der Ukraine angekommen

Inzwischen sind über 18.000,- Euro eingegangen. Das Geld wird ohne zeitlichen Verzug überwiesen und kommt vor allem hilfsbedürftigen Arbeiterfamilien und Bergleuten zugute. Zur Verwendung der Spenden vor Ort erhielt SI folgenden kurzen Bericht: „Guten Morgen! ... Wir setzen unsere Initiative zusammen mit einfachen Werktätigen fort, aber natürlich sind die Möglichkeiten begrenzt. In den letzten Tagen haben wir allein in Kiew mit gemeinsamen Anstrengungen Lebensmittel und andere Güter an etwa 70 einkommensschwache Familien und Einzelpersonen geliefert – darunter auch an Menschen, die wegen des ständigen Beschusses in der Metro-Untergrundbahn leben. Darüber hinaus wurden Hilfsgüter in die Städte nahe Kiew, Makarow und Borispol, geschickt, die unter der Nähe zur Front leiden. Beste Wünsche!“

Solidarität International e.V. (SI) ist eine Solidaritäts- und Hilfsorganisation. Zu den Prinzipien von SI gehört, Hilfe zur Selbsthilfe auf Augenhöhe zu organisieren. Deshalb bestimmen die Menschen vor Ort selber über die Verwendung der Spendengelder. Sie wissen am besten, was benötigt wird. Voraussetzung ist, dass die Partner von SI vor Ort ebenfalls entsprechend dieser Prinzipien arbeiten. SI steht dafür, dass jeder Spendencent der Hilfe zugute kommt und nicht für Verwaltung und Gebühren verwendet wird.

Der Koordinierungsrat der Arbeiter in der Ukraine hat erklärt: „Es stehen viele Unternehmen in Kiew und anderen Städten still, und die Menschen können ihren Lohn nicht bekommen, der in der Regel erst am Ende des Monats ausgezahlt wird. Meine Organisationskollegen, andere Werktätige und ich haben einen gegenseitigen Hilfsfonds eingerichtet, aus dem wir auch armen Menschen helfen. Aber unsere Möglichkeiten sind begrenzt. ... Die meisten Lebensmittelgeschäfte sind geöffnet und es ist möglich, die notwendigen Produkte für alle Bedürftigen zu kaufen.“ (8. März 2022)

Spenden an das Spendenkonto der Solidaritäts- und Hilfsorganisation Solidarität International (SI) e.V.

IBAN: DE86 5019 0000 6100 8005 84

Stichwort: Ukraine Hilfsfonds

i.A. Armin Kolb, Sprecher von Solidarität International

Die Rote Fahne Redaktion ergänzt

Es gibt Spendenmöglichkeiten für den Hilfsfonds für bedürftige Menschen in der Ukraine (siehe obige Pressemitteilung von SI) und für die Teilnahme russischer und ukrainischer Kumpel an der internationalen Bergarbeiterkonferenz 2023 (IMC) in Deutschland - einem für die Schmiedung der internationalen Arbeitereinheit sehr wichtigen Ereignis. Hierzu gibt es auch einen Spendenaufruf als gestalteten Flyer in A4.

Die Solidaritäts- und Hilfsorganisation Solidarität International stellt ihr Spendenkonto für beides zur Verfügung. Gleiche Kontonummer, verschiedene Stichworte: