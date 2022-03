Gedenken an die Märzkämpfer

An diesem Tag. vor 102 Jahren. gab es auch in Gera eine große Erhebung. Eine neue Tafel der Stadt Gera dokumentiert die Namen und Berufe der 14 Menschen, alle Arbeiter, die hier begraben liegen.

In einer Ansprache sagte Petra Ilius: „Das war ein Höhepunkt in der fortschrittlichen und revolutionären Geschichte Deutschlands! Wenn wir gedenken, so ist es vor allem wichtig, dass wir auch für den heutigen Kampf lernen. Wir stehen heute vor der Gefahr eines Dritten Weltkrieges, der das Potential dazu hat, die Menschheit in den Abgrund zu ziehen.

Der Imperialismus entfaltet mit seinen allseitigen Krisen eine ungeheure Zerstörungskraft. Doch er hat auch weltweit eine Arbeiterklasse entstehen lassen. Diese kann im Bündnis mit den Unterdrückten weltweit, diesem System ein Ende setzen, wenn sie vereint sind. Die neu-gegründete Internationale Antiimperialistische und Antifaschistische Einheitsfront hat sich die Aufgabe gestellt, diese notwendige Einheit gegen Faschismus und Krieg zu schmieden. Lasst uns zu dieser großen Aufgabe einen Beitrag leisten!“