Gegen Instrumentalisierung von Friedenswunsch der Massen für die NATO

Zwischen 15 und 20 feste Teilnehmer und etliche Passanten beteiligten sich oder hörten aufmerksam zu. Begonnen wurde mit einer Schweigeminute im Gedenken an die Opfer und dem Antikriegslied „Masters of war“ in einer aktuellen Version. Gewarnt wurde vor einer gefährlichen Eskalation dieses Krieges.

Wirtschaftsminister Robert Habeck hatte gestern bei „Anne Will“ Russlands Krieg als imperialistisch bezeichnet. Dies trifft zu, allerdings nicht nur auf Russland, sondern gleichermaßen auf das NATO-Land Türkei, das Olaf Scholz gestern besuchte. Ein Redner erinnerte an den völkerrechtswidrigen Krieg gegen Syrien, die Bombardierungen und die Besatzung der autonom verwalteten Region Rojava. Bei den Kriegen der NATO in Afghanistan oder Jugoslawien ging es nicht um Freiheit, sondern um ökonomische, politische und strategische Interessen der Herrschenden. Abgelehnt wurde die Aufrüstung der Bundeswehr mit 100 Milliarden Euro. Für Waffen, die nicht der Verteidigung, sondern aktiver Kriegsführung dienen. Ebenso die Abwälzung der Kriegs- und Krisenlasten auf die Massen. Die Montagsaktion zeigte Respekt vor dem Friedenswillen der Teilnehmer der Mahnwache ab 18.30 Uhr. Kritisiert wurde, dass der Wunsch nach Frieden für die Unterstützung der Bundesregierung instrumentalisiert wird.

Die nächste Montagsaktion gegen den Krieg und für den Weltfrieden ist am Montag, 28. März um 17 Uhr wieder in Albstadt-Ebingen am Bürgerturm bei den „Xingels“.