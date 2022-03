Leserbrief

Gegen undifferenzierte Pauschalkritik an Gewerkschaftsführungen

In der Berichterstattung über die Großdemonstrationen vom Sonntag, 13. März, in fünf Städten bin ich in dem Bericht aus Hamburg über folgenden Satz gestolpert: „Kapitalistenverbände und rechte Gewerkschaftsführer sind sich einig: In dieser Situation scharrt man sich hinter die Regierung, unterstützt ihren Aufrüstungs- und Militarisierungkurs.“ Das halte ich so für zu pauschal. Interessanterweise gab es zwei verschiedene Aufrufe zu diesen Demos: Einen von einem breiten Bündnis mit Kirchen, Friedensbewegung, ver.di, Umweltorganisationen usw. und einen etwas anderen Aufruf vom DGB.

Korrespondenz aus Eisenach