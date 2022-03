Impfpflicht oder „Impfzwang“

Der Leser schrieb:

Hallo, zu dem oben genannten Artikel vom 10. Februar möchte ich erwähnen, dass ich es gut finde, wie anhand von Einzelbeispielen Motivationen von Leute aufgezeigt werden, bei den "Spaziergängen" mitzulaufen. Ich glaube, jede und jeder kann da inzwischen aus eigenem Bekanntenkreis auch Beispiele benennen. Auch die Schlussfolgerungen am Ende des Beitrags finde ich richtig.

Zu einem Punkt in dem Artikel habe ich aber eine differenzierte Meinung. Es ist die Rede, dass niemand einen „Impfzwang“, sondern eine Impfpflicht plant und tatsächlich ist ja das Wort "Impfzwang" eines der Schlagwörter der „Querdenker“ und Impfgegner.

Ich denke aber, man sollte das nicht nur aus der Warte dieser Leute betrachten. Wenn man das aus anderer Perspektive betrachtet, kann doch gesagt werden, ja, eine Impfpflicht ist ein "Zwang". Denn wir dürfen nie vergessen: Es gibt unterschiedliche Arten des Zwangs, es gibt auch positive "Zwänge".

Wenn eine Pflicht eingeführt wird, muss natürlich jede und jeder dem nachkommen (wenn nicht gerechtfertigte Gründe dagegen sprechen) und diese Pflicht ist dann auch durchzusetzen.

Saloppes Beispiel: An einer roten Verkehrsampel besteht die Pflicht, anzuhalten und das ist de facto ein Zwang. Ein positiver, ein notwendiger Zwang.

Anderes Beispiel: Wehrpflicht (die Gott sei Dank in diesem Land abgeschafft wurde). Wehrpflicht gab es auch in sozialistischen Staaten und das war dort auch richtig. Und das heißt nichts anderes, als dass man Wehrpflicht leisten MUSSTE. Andernfalls gab es entsprechende Konsequenzen, die es übrigens immer gibt, wenn man einer Pflicht nicht nachkommt. Und das heißt weitergehend: Dieses Durchsetzen einer Pflicht, nötigenfalls mit Anwendung von Konsequenzen, ist nichts anderes als ein - wenn die Pflicht gerechtfertigt ist - positiver - Zwang.

Problem bei dem Wort "Impfzwang" ist nur, dass es durch die „Querdenker“ inzwischen negativ konnotiert ist. Aber ist es denn richtig, diese negative Wirkung dieses Wortes einfach hinzunehmen? Ich meine, die Worte Impfpflicht und (positiv gesehen) Impfzwang sagen letztlich dasselbe aus.

Hier die Antwort der Redaktion

Leider hat es etwas gedauert, aber wir möchten dir endlich auf die Zuschrift zum Thema „Impfzwang“ antworten, auch wenn inzwischen diese Debatte etwas in den Hintergrund gerückt ist. Deine Überlegungen sind richtig, dass es in der Praxis keinen wesentlichen Unterschied zwischen Impfpflicht und Impfzwang gibt. Du bringst Beispiele, dass in der Praxis eine Pflicht auch durchgesetzt werden muss. Ein schlagendes Beispiel ist die Wehrpflicht auch deshalb, weil sie von der AfD vehement gefordert wird. Und wenn die AfD etwas zu sagen hätte, oder auch wenn sich die Kriegsgefahr weiter verschärft, wird die Wehrpflicht garantiert ganz schnell zum Wehrzwang. Nebenbei gesagt, die Wehrpflicht ist in Deutschland gar nicht abgeschafft, nur die Einberufung ist ausgesetzt und kann ganz schnell wiederkommen… .

Das sollten wir auch in der Frage der Impfpflicht offensiv so vertreten, denn es würde ja real für den Kampf gegen die Pandemie auch nicht weiterhelfen, wenn sich die Leute massenhaft der Impfpflicht verweigern und dafür Geldbußen bezahlen. Ziel kann nur sein, eine solche Pflicht auch durchzusetzen. Wir vertreten eine solche Pflicht ja nur dann, wenn es wirklich unbedingt nötig ist, und auch dann setzen wir weiter auf Überzeugung. Der Auseinandersetzung mit den Impfgegnern gehen wir auch mit dem Begriff der „Impfpflicht“ ohnehin nicht aus dem Weg. Diese Auseinandersetzung wollen wir ja – als Feld des notwendigen weltanschaulichen Kampfes.

Danke für deinen kritischen Hinweis!



Mit solidarischen Grüßen

Florian Lutz