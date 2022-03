Klares Statement am MLPD-Stand

Seit Montag beteiligen sich in Spanien immer mehr selbständige LKW-Fahrer bzw. kleinere Transportunternehmen an einem Streik gegen die rasant steigenden Treibstoffpreise und für bessere Arbeitsbedingungen. So wollen sie erreichen, dass die Pflicht für die Übernahme des Auf- und Abladens abgeschafft wird und Renteneintritt mit 60 Jahre möglich ist. Organisiert wird der Protest von der Plataforma en Defensa del Sector del Transporte. Dieser Zusammenschluss erwartet, das sich Zehntausende noch anschließen werden. In verschiedenen Landesteilen wurden Blockaden errichtet. In Madrid wurde ein LKW-Fahrer von der Polizei angeschossen.