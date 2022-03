Märzgedenken in Hagen und auf dem Friedhof Duisburg-Alt-Walsum

Gedenken auf dem Rembergfriedhof in Hagen

Die Lehren aus der Geschichte wurden im Beitrag der MLPD deutlich:

Der erste – und leider auch letzte - Generalstreik in Deutschland zur Niederschlagung der Putschisten um Kapp war wichtig – notwendig für den Sieg der Arbeiter war aber ihr bewaffneter Kampf. Das wird in der bürgerlichen Geschichtsschreibung oft "vergessen".

Die Einheitsfront aus Gewerkschaften, USPD, KPD hat gestanden. Für Antikommunismus gab es keinen Platz. 13 Jahre später hat das leider nicht funktioniert. Es hätte den Hitlerfaschismus verhindern können und den Menschen wäre viel grauenvolles Leid und Elend erspart geblieben.

Auch heute geht es darum, eine Einheitsfront gegen jeden imperialistischen Krieg zu schmieden.

Gedenken auf dem Friedhof in Duisburg Alt-Walsum

Das Gedenken fand unter dem Eindruck des Überfalls der russischen Truppen auf die Ukraine statt. Zu Beginn wurde vor dem Mahnmal der „Märzgefallenen 1920“ der ermordeten Opfer aller imperialistischer Kriege gedacht.

Kriege sind im Imperialismus gesetzmäßig. Aber sie können verhindert werden. Der I. Weltkrieg wurde durch die Oktoberrevolution und revolutionäre Erhebungen der Arbeiter in vielen kriegsführenden Ländern beendet. In Deutschland verhinderten die Arbeiter 1920 mit einem Generalstreik und dem bewaffneten Ruhrkampf die Machtergreifung einer faschistischen Militärdiktatur. Dies gelang ihnen, weil sie sich in und für ihren Widerstand einig waren. 1933 konnten die Faschisten die Macht ergreifen, weil sie die volle Rückendeckung des deutschen Monopolkapitals bekamen und die Arbeiterbewegung gespalten war.

Die Lehren aus der Geschichte sind hochaktuell: „Eine wirkliche Friedenskraft kann nur aus dem Volk unter Führung des internationalen Industrieproletariats entstehen!“ Die 3. Internationale Bergarbeiterkonferenz im kommenden Jahr, an deren Vorbereitung auch ukrainische und russische Kumpel beteiligt sind, wird ein wichtiger Baustein für eine neue Friedensbewegung.

Zum „Soldatenlied“ von Erich Mühsam legten wir ein Blumengesteck am Mahnmal für die Märzgefallenen nieder. Anschließend gingen wir zu den Grabplatten der sowjetischen Zwangsarbeiter – darunter viele aus Russland, Belarus und der Ukraine. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Märzgedenkens stellten auf die Grabinschriften kleine Blumentöpfchen, um jeden einzeln zu würdigen. Das Lied „Es ist an der Zeit“ von Hannes Wader wurde vorgetragen mit dem Aufruf:

"Hör meinen Schwur":

Für den Frieden zu kämpfen und wachsam zu sein:

Fällt die Menschheit noch einmal auf Lügen herein

Dann kann es gescheh'n, daß bald niemand mehr lebt

Niemand, der die Milliarden von Toten begräbt

Doch finden sich mehr und mehr Menschen bereit

Diesen Krieg zu verhindern, es ist an der Zeit.“

Traditionell beschlossen wir unser Gedenken mit dem antifaschistischen Lied „Die Moorsoldaten“.