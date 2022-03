Morgen fallen die Beschränkungen – einer Inzidenz von 1735 zum Trotz

Morgen fallen die meisten bisher gültigen Corona-Schutzmaßnahmen weg. Das bedeutet: Keine Maskentragepflicht mehr – außer in so genannten Hotspots. Kaum noch Beschränkungen, 3G-Pflicht fällt weg etc. Das alles inmitten der Omikron-Welle und einem historischen Höchststand der Inzidenzzahl von 1735! Nicht zu vergessen: Virologen und Mediziner gehen davon aus, dass 10 Prozent davon noch an Long-Covid erkranken werden. (Mehr dazu hier) Damit gibt die Bundesregierung jetzt ihre endgültige Bankrotterklärung in Sachen Corona-Krisenmanagement ab. Nun wird „Laufenlassen“ und „Durchseuchung“ offensichtlich zur Leitlinie der Regierung. Die dauerhaft Erkrankten und Toten zählen nicht mehr.

Das Corona besiegt werden kann, haben die Mediziner Dr. Günther Bittel, Dr. Willi Mast und Günter Wagner schon zu Beginn der Pandemie nachgewiesen. Ihr Buch „COVID-19 – neuartig, gefährlich, besiegbar“ kann hier bestellt werden.