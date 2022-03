Nächstes Titelthema: "Jugend aktiv für den Weltfrieden"

Am heutigen Freitag, 18. März, um 19.30 Uhr wird Götz Schubert einen Vortrag mit dem Titel „Verschwörer und Faschisten – Björn Höcke, die ‚Identitären‘ und die Corona-Pandemie“ im Arbeiterbildungszentrum-Süd (ABZ-Süd) in Stuttgart-Untertürkheim halten. Der Vortrag gibt Einblicke in den „Rassismus ohne Rasse“ von Björn Höcke und der „Identitären Bewegung“, und er beantwortete Fragen wie die, warum ihre neofaschistische Ideologiewirkung erzielen kann. In einem Schlussteil werden Möglichkeiten einer antifaschistischen Aufklärung erörtert. Die Veranstaltung findet am 18. März, 19.30 Uhr, im ABZ-Süd, Bruckwiesenweg 10, 70327 Stuttgart-Untertürkheim statt. Der Eintritt beträgt 5 / 3 Euro. Die Veranstaltung findet unter 2G+ (geimpft, genesen und aktuell getestet, auch wenn „geboostert“ statt. Anmeldung unter: 0711 / 3360703.