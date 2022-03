Politisches Asyl für die kurdische Ärztin Esra Y!

Der Hauptstoß erfolgte gegen den Kanton Kobanê. Der IS konnte im Oktober 2014 den gleichnamigen Hauptort Kobanê zeitweise einkesseln. Mutig stellten sich die Volks- und Frauenverteidigungseinheiten (YPG / YPJ) den faschistischen Banden entgegen. … Eine breite internationale Solidarität entwickelte sich und es wurde auch zur medizinischen Hilfe aufgerufen. Die junge angehende kurdische Ärztin Esra Y. folgte diesem Aufruf. Unter massivem Artilleriebeschuss leistete sie hervorragende Arbeit. Dabei wurde sie selbst durch Granatbeschuss der Krankenstation schwer verletzt und verlor u. a. ein Auge. Ohnmächtig und schwerst verletzt wurde sie in die Türkei gebracht. Dort wurde sie wegen angeblicher Mitgliedschaft in den Frauenverteidigungseinheiten YPJ, die seitens des türkischen Regimes als Teilorganisation der PKK (Arbeiterpartei Kurdistans) angesehen wird, inhaftiert. ...

Es gelang ihr schließlich die Flucht nach Deutschland und sie stellte einen Asylantrag. ...

Das dem Bundesinnenministerium unterstehende Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) lehnte den Asylantrag ab. Begründung: Das türkische Urteil, mit dem sie als „Mitglied einer terroristischen Organisation“ verurteilt worden sei, sei nicht zu beanstanden und die Verurteilung sei „Ahndung kriminellen Unrechts“ und nicht politische Verfolgung. ...

Esra Y. hat gegen die Ablehnung Klage erhoben. Die Verhandlung findet am 25. März, um 11 Uhr, beim Verwaltungsgericht Stuttgart (Augustenstraße 5) statt. Solidarität mit Esra Y.! Politisches Asyl für alle Verfolgten auf antifaschistischer Grundlage! Kommt zum Prozess am 25. März in Stuttgart!