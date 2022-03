Stellungnahme zu falschen Freunden wie Massoud

Wir schreiben Ihnen diesen Brief auf Wunsch unserer in Deutschland lebenden Mitglieder. Durch sie haben wir erfahren, dass sie über die „Nationale Widerstandsfront“ unter Führung von Ahmad Massoud und ihre Unterstützer, die heute anders in den westlichen Ländern, einschließlich Deutschland, auftreten, debattieren. Über diese gibt es mittlerweile sogar bei Revolutionären und linksgerichteten Organisationen unterschiedliche Gedanken.

Anhänger dieser sogenannten „Nationale Widerstandsfront“ infiltrieren und injizieren ihre Gedanken überall wie Gift. Diese Leute benutzen die Argumente von islamischen Fundamentalisten, der Demagogie, der Frauenrechtler und sogar die von Sozialisten und Atheisten, um unter dem Deckmantel des Kampfes gegen die Taliban ihre kriminelle Verantwortung für das Blutvergießen Hunderter unschuldiger Afghanen unter den Tisch zu kehren.

Die Situation und Analyse verschiedener Strömungen und Bewegungen in Afghanistan, die seit vierzig Jahren in Krieg, Krisen, Interventionen, Spionage und Söldnertum der Kolonialisten und Nachbarländer verwickelt sind, weist eine Komplexitäten auf, die für in der Thematik weniger vertraute Freunde schwer zu erklären sind, um die Situation in Afghanistan zu verstehen. Es bedarf das Wissen der Geschichte der vergangenen vier Jahrzehnte.

RAWA, als revolutionäre afghanischen Frauenorganisation betrachtet es seit Langem als ihre ernsthafte Pflicht, Dschihadisten und Taliban sowie Khalqis und Parchamis zu entlarven. Denn diese streben ausschließlich nach Geld oder nach ethnischer Zugehörigkeit und besonders nach Machtpositionen. Das alles können sie nur auf dem Rücken der Schwächsten erreichen.

Die zweimalige Besatzung Afghanistans (das erste Mal die sowjetische Besatzung und das zweite Mal die US- und NATO-Besatzung), die Existenz abhängiger Marionettenstaaten und das Auftauchen der dschihadistischen und fundamentalistischer Taliban- und ISIS-Kräfte, verursacht durch die direkte US- und westliche Intervention mit Einmischung der regionalen reaktionären Regime (Pakistan, Iran, Saudi-Arabien, Katar ...) verursachen neben anderen Katastrophen den Verrat und Verkauf unseres Landes an Dschihadisten. ...

