Warnstreiks an Flughäfen

100.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren es in Berlin, Zehntausende in Stuttgart, Hamburg und Frankfurt und bis zu 8000 in Leipzig: So viele friedliebende Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter waren dem Aufruf des DGB zu den fünf großen Demonstrationen gegen den Krieg in der Ukraine gefolgt. Bei Redaktionsschluss dauerten die Demos und Abschlusskundgebungen zum Teil noch an. Rote Fahne News wird morgen um 14 Uhr ausführlich berichten.