Wie die USA sich auf einen Weltkrieg vorbereiten

Sind das panische Reaktionen auf den Angriffskrieg des russischen Imperialismus oder sind es längst vorbereitete Pläne, für die jetzt eine Stimmung erzeugt wird?

Die Zeitschrift Foreign Policy veröffentlichte am 18. Februar einen Artikel¹ von Matthew Kroenig, Vize-Direktor des Scowcroft Centers im Atlantic Council, der die Hauptrichtung der US-Außenpolitik repräsentiert.² Der Titel: „Washington muss sich auf Krieg sowohl gegen Russland als auch gegen China vorbereiten“. Der Artikel entwickelt die Strategie und Taktik, die bedrohte Position der USA als einzige Supermacht dadurch zu verteidigen, dass der Hauptgegner China und dessen wichtigster Verbündeter Russland der Vorherrschaft der USA unterworfen werden. Im Falle Chinas ist man sich nicht sicher, ob das durch Inszenierung einer „Farbenrevolution“ von innen heraus gelingen kann oder indem man China zum Überfall auf Taiwan provoziert und dann angreift.

Was Russland betrifft, so haben die USA und die NATO seit vielen Jahren ihre Positionen immer weiter zur russischen Grenze vorgeschoben, Raketen stationiert, Großmanöver abgehalten, oder mit Flügen atomtauglicher Bomber und Jagdflieger-Geschwader bis direkt an die russische Grenze provoziert. Gleichzeitig kam jetzt ans Tageslicht, dass die USA die Ukraine nicht nur mit modernsten Waffen aufgerüstet haben, sondern dass CIA-Agenten jahrelang ukrainische Truppen auf einen solchen Krieg vorbereitet und ausgebildet haben. Besonders Scharfschützen und Panzerabwehrraketen sowie verdeckte Kommunikation mit modernster Technik wurden trainiert.³

Der russische Imperialismus führte - aus seinen eigenen imperialistischen Interessen heraus - einen Angriff auf die Ukraine durch, was für ihn mit der Gefahr einer massiven Schwächung – ökonomisch, politisch und militärisch - einhergeht.

In dem erwähnten Artikel in Foreign Policy wird unverblümt die massive Steigerung der Militärausgaben der USA und ihrer Verbündeter gefordert, ausdrücklich bis zur Verdoppelung, mit exakten Angaben, um welche Waffensysteme es gehen soll: In Europa handelt es sich um Panzer und Raketen, die Pazifischen Verbündeten sollen U-Boote, Seeminen und Schiffsraketen kaufen. Genau das, was jetzt in Deutschland und Australien verkündet wird.

Die USA sollen „stärker auf Atomwaffen bauen“, heißt es in dem Artikel weiter, im vollen Bewusstsein, dass es – zynisch formuliert - „Risiken im Zusammenhang mit nuklearer Abschreckung“ gibt. Als großes Vorbild wird der Zweite Weltkrieg empfohlen, wo die USA „den Sieg nicht nur in einem Kriegstheater gesucht haben“.

Was die Weltkriegsstrategen bei diesen ganzen Plänen übersehen, das sind die Volksmassen, die sich keineswegs freiwillig für die Ziele des US-Imperialismus unterjochen lassen oder mit Atomwaffen auslöschen lassen werden. Auch der russische Imperialismus hatte nicht mit dem massiven Widerstand der Volksmassen in der Ukraine und auch im eigenen Land gerechnet.

Schon 1963, in der „Polemik über die Generallinie der internationalen kommunistischen Bewegung“ attackierte die Kommunistische Partei Chinas unter Mao Zedong die Politik des „Atomfetischismus und der Atomerpressung“ von Nikita Chruschtschow, Generalsekretär der revisionistischen KPdSU, der mit dem Besitz von Atomwaffen prahlte. Die KP Chinas setzte dem entgegen, „dass man zur Erhaltung des Weltfriedens den Imperialismus unentwegt entlarven, die Volksmassen zum Kampf gegen den Imperialismus, mit den USA an der Spitze, mobilisieren und organisieren muss. (…) Dieser Linie entsprechend kann man die Atomerpressungen des USA-Imperialismus vereiteln und seine Pläne zur Entfesselung eines neuen Weltkriegs durchkreuzen.“⁴ Diese revolutionäre Linie im Friedenskampf ist auch nach fast 60 Jahren noch richtig.

Es ist der gemeinsame Kampf der Volksmassen weltweit, der einen Atomkrieg verhindern kann. Und es sind die Volksmassen weltweit, die unter der Führung revolutionärer und marxistisch-leninistischer Parteien, diesem imperialistischen System und seiner inzwischen latent gewordenen Kriegsgefahr ein Ende setzen können. Deshalb ist die Stärkung dieser Parteien - über 60 von ihnen sind Mitglied der revolutionären Weltorganisation ICOR, heute wichtiger denn je. Auch die MLPD, als revolutionäre Arbeiterpartei in Deutschland, gehört dazu.

