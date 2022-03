Wir schreiben diese Bücher, um der Verdrängung der weltanschaulichen Seite entgegen zu wirken

Ist der Krieg in der Ukraine nicht wichtiger?

Gleich zu Beginn ging Stefan Engel auf die Frage ein ob der gegenwärtige Krieg in der Ukraine nicht wichtiger als ein Buch zu diesem Thema ist:

Der Kampf um die richtige Weltanschauung gehört zu jedem Thema.

Gerade vor drei Wochen haben russische Truppen die Ukraine überfallen, um ein russlandfreundliches Regime zu installieren. Das hat die akute Gefahr eines III. Weltkriegs heraufbeschworen, inbesondere wenn die Truppen der imperialistische Blöcke der NATO und Russlands direkt militärisch aufeinander losgehen. Die kriegerische Aggression von Putin inmitten Europas nahm die NATO zum Anlass für eine Strategieänderung:

Von der Strategie der imperialistischen Pazifismus unter den Stichworten "Wandel durch Handel" oder "friedlichen Außenpolitik" schalteten die NATO-Verbündeten auf offene Vorbereitung eines Weltkriegs um.

Was sie bisher heuchlerisch "Abschreckung" nannten, wird jetzt offen als "nukleare Teilhabe" gefordert. Noch im ihrem Koalitionsvertrag hatte die neue "Ampel-Regierung" gefasselt: "Wir brauchen eine abrüstungspolitische Offensive". Jetzt scheint es im Bundestag niemand mehr zu geben, der etwas gegen diese Aufrüstung der Bundeswehr hat.

Weltanschaulich stützte diese 180-Grad-Wende die alte Friedensbewegung, weitgehend geprägt von der Linkspartei, der DKP und Teilen der Grünen, in schwere Turbulenzen.

Sie hatten im Gegensatz zur MLPD nicht für möglich gehalten, dass Russland einen solchen Angriffskrieg gegen die Ukraine beginnt, weil sie den US-Imperialismus im Visier hatten und den neuimperialistischen Charakter Russlands bestritten.

Der hatte seine Ursache in einem grenzlosen Opportunismus gegenüber der Regierung Putins, die seit Jahren eine geschickte Querfront-Strategie verfolgt.

Ministerpräsident Ramelow (Die Linke) wiederum schwört aktuell Nibelungentreue auf die deutsche Bundesregierung und sagte auf einer Kundgebung in Gera: "Wir sind im Krieg. ... Jetzt heißt es militärisch zu handeln."

Die meisten Leute kennen die Theorien des Opportunismus laut Stefan Engel gar nicht. Und dennoch erzielen sie ihre Wirkung, weil sie über alle Kanäle verbreitet werden. Es ist notwendig, sich mit den Originaltheorien zu befassen, um sie zu durchschauen, sie zu verstehen.

Beispielsweise wirkt der Opportunismus in der Kindererziehung und Jugendarbeit, wenn der Slogan von Eltern sein soll: "Mein Kind soll es mal besser haben". Ins Zentrum rückt dann, dass das eigene Kind aufs Gymnasium muss und möglichst viele Vorteile genießt. Doch Stefan Engel forderte auf: "Die Jugendlichen müssen lernen zu kämpfen, damit es allen besser geht!"

Die wissenschaftliche Polemik

Zur Bedeutung der wissenschaftlichen Polemik führte Stefan Engel aus:

Mancher wundert sich vielleicht, warum wir in diesem Buch mit etwa hundert Polemiken die bürgerliche Ideologie und den Opportunismus nach allen Regeln der Kunst auseinandernehmen.

Ich spreche das auch deshalb an, weil ich der Meinung bin, dass wir auch in der Partei noch ziemlich am Anfang stehen, den weltanschaulichen Kampf richtig auszutragen.

Dafür ist nämlich die Polemik unverzichtbar, aber selbst bei vielen Genossen nicht besonders beliebt. Auch das ist einem subtilen Einfluss des Opportunismus geschuldet. ...

Deshalb hat die wissenschaftliche Polemik als Methode des proletarischen Steitkultur einen unschätzbaren Wert, um die von den Herrschenden verbreitete weltanschauliche Desorientierung aufzulösen, nicht nur Klarheit, sondern auch Sicherheit und stolzes Selbstbewußtsein zu fördern.

Der Opportunismus verschleiert die antagonistischen Widersprüche, die Polemik legt sie offen.

Zu viel Kritik?

Stefan Engel beendete seinen Vortrag mit der Frage:

Vielleicht stellt sich der eine oder andere die Frage, mit wem die MLPD überhaupt noch zusammen arbeiten will, wenn sie so viele unterschiedliche Strömungen auch noch insbesondere unter den Linken kritisiert?

Praktische Zusammenarbeit und weltanschauliche Auseinandersetzung gehören für uns zusammen. (mehr Infos)

Die Verwirklichung einer proletarischen Streitkultur ist der Garant, die bürgerliche Weltanschauung überzeugend anzugreifen und die proletarische Ideologie zu stärken. Sie hilft der Arbeiterklasse und den breiten Massen, mit dem Einfluss der kleinbürgerlichen Denkweise auf ihr Denken, Fühlen und Handeln fertigzuwerden. Nur in der direkten Auseinandersetzung mit den Spielarten des Opportunismus erweist sich ein ums andere Mal die Überlegenheit und die Schöpferkraft der proletarischen Ideologie und ihrer dialektisch-materialistischen Methode. (Seite 268).



Nach dem Vortrag wurde noch fleißig diskutiert und Spenden gesammelt. So ein Buch kostet viel Arbeit und auch viel Geld. Um diese Arbeit fortzusetzen wurden 908,72 Euro Spenden gesammelt. Hier kann auch Online gespendet werden.

Einen runden Abschluss fand die Veranstaltungen mit dem Lied "Lob des Lernens" von Bertholt Brecht.

Stimmen von der Veranstaltung