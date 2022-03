Liebe Freundinnen und Freunde, zunächst einmal möchten wir im Namen der Revolutionären Frauen Nepals und der nepalesischen Frauenvereinigung ANWA alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer an diesem Webinar begrüßen. Wir freuen uns, dass die dritte Weltfrauenkonferenz in Tunesien stattfindet. Wir sind gespannt darauf, denn alle Weltfrauenkonferenzen waren immer große Ereignisse in der Geschichte der Befreiungsbewegung der Frauen in der Welt. Wir freuen uns auch, Euch daran zu erinnern, dass die Frauen von Nepal die Gelegenheit hatten, die 2. Weltfrauenkonferenz in Nepal auszurichten.

Die nepalesischen Frauen bereiten sich auf die Teilnahme an der 3. Weltfrauenkonferenz in Tunesien vor. Wir haben bereits Delegierte ausgewählt, die dorthin reisen werden. Wir werden uns sehr freuen, die Basisfrauen verschiedener Länder der Welt zu treffen und einen Einblick in das Leben der afrikanischen Frauen zu bekommen. Wir sind uns dessen bewusst, dass wir in den letzten Jahrhunderten viele Errungenschaften von historischer Bedeutung errungen haben, die die soziale und wirtschaftliche Lage der Frauen in der ganzen Welt verbessert haben. Und auch in Nepal konnten wir viele Forderungen der Frauen erfüllen, was das Leben der Frauen sehr verändert hat.

Das ist das Ergebnis der organisierten Bewegung der Frauen in der ganzen Welt. Dennoch müssen wir noch viel weiter gehen, um die volle Gleichberechtigung und Freiheit für Frauen zu erreichen. Daher ist die Bedeutung der organisierten Frauenbewegung heute um ein Vielfaches größer als in der Vergangenheit. Wir sind überzeugt davon, dass wir endlich die Gleichberechtigung und Freiheit der Frauen erreichen werden. Aber wir sind uns noch zu wenig bewusst, dass wir unsere Ziele nicht ohne einen langwierigen Kampf gegen die bestehende politische und soziale Ordnung und deren Ersetzung durch eine sozialistische Ordnung erreichen können. Ein solch großes Ziel kann erreicht werden, wenn wir uns mit allen ausgebeuteten Menschen der Gesellschaft und den revolutionären Kräften der Welt vereinen.

Wir hoffen, dass die 3. Weltfrauenkonferenz eine richtige Politik und ein richtiges Programm vorlegen wird, um die revolutionäre Weltfrauenbewegung noch stärker und erfolgreicher zu machen.

Vielen Dank