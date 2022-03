Zeit zum „Trödeln“!

Der Flohmarkt kommt aber auch in der gesellschaftlichen Entwicklung genau gelegen. Während es die Preissteigerungen den Arbeitern und ihren Familien immer schwerer machen, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, bietet der Flohmarkt in mehrfacher Hinsicht Hilfestellung: Zum einen gibt er Verkäufern die Gelegenheit, das Familieneinkommen aufzubessern, und den Käufern die Möglichkeit, sich günstig z. B. mit Kinderkleidung und Artikeln des täglichen Bedarfs, wie selbstgemachter Marmelade, Pasta-Dipps usw. zu versorgen.

Er bietet aber auch die Gelegenheit, günstig Bücher z.B . aus der Reihe REVOLUTIONÄRER WEG zu erwerben, die dabei helfen, Klarheit zu bekommen, warum es diese Inflation überhaupt gibt, und was man dagegen unternehmen kann. Eine Standbetreiberin wirbt an ihrem Stand darüber hinaus für die Spendensammlung von Solidarität International für den Ukraine-Hilfsfonds. Die Gelder gehen zu 100 Prozent an die Menschen in der Ukraine, zum einen über den Koordinierungsrats der Arbeiterbewegung in der Ukraine (KSRD), zum anderen über Bergleute aus der Internationalen Bergarbeiterkonferenz. (Spendenkonto der Solidaritäts- und Hilfsorganisation Solidarität International (SI) e.V. IBAN: DE86 5019 0000 6100 8005 84 Stichwort: Ukraine Hilfsfonds

Der Vermögensverwaltungsverein Horster Mitte als Veranstalter freut sich auf viele Standbetreiber und Besucher! Der Flohmarkt findet natürlich unter nach wie vor richtigen und sinnvollen Corona-Schutzmaßnahmen statt, deswegen: Mund-Nasen-Schutz (FFP2- oder FFP3-Maske nicht vergessen)! Aktuelle Tests sind für Besucher nicht vorgeschrieben, aber natürlich sehr sinnvoll. Es gilt 3G (geimpft, genesen oder getestet).

Der Flohmarkt findet rund um die Horster Mitte, Ecke Schmalhorststraße / An der Rennbahn, in 45899 Gelsenkirchen-Horst statt. Kommt vorbei, genießt, dass hoffentlich immer noch schöne Wetter und die Möglichkeit, in gemütlicher Atmosphäre Freunde zu treffen und ein Schnäppchen zu machen.

Für interessierte Standbetreiber sind noch ein paar Restplätze frei. Anmeldungen bitte an Nicole Schipani, info@schacht3.info.