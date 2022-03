Kämpferische Bergarbeiterbewegung

Zensurversuch von Kali+Salz gegen den „Vortrieb“ gescheitert

Am 23. April 2021 wurde vor dem Tor von Schacht Hera in Philippsthal / Werra der „Vortrieb“, die Zeitung der kämpferischen Bergarbeiterbewegung, verteilt. Schacht Hera gehört zum internationalen Monopol K+S AG, dem größten Salzproduzenten der Welt. Die von der Werksleitung herbeigerufene Polizei versuchte, die beiden Verteiler mittels Platzverweisen am weiteren Verteilen zu hindern. Diese ließen sich davon nicht einschüchtern und verteilten den „Vortrieb“ weiter bis zum Ende des Schichtwechsels. Der „Vortrieb“ steht für den konsequenten Kampf der Bergarbeiter um ihre Interessen. Kein Wunder, dass dies der Werksleitung von K+S ein Dorn im Auge ist. K+S erstattete Strafanzeige wegen „Hausfriedensbruchs“ gegen die beiden Verteiler, obwohl diese sich ausschließlich im öffentlich frei zugänglichen Bereich des Parkplatzes und der Zufahrtsstraße zur Schachtanlage aufgehalten hatten.

Von Kanzlei Meister & Partner, Gelsenkirchen