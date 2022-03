Zweitägiger Streik im Gesundheitswesen

Ab dem 20. März will die Landesregierung in Sachsen an Schulen die Maskenpflicht zum Schutz vor Corona abschaffen. Gleichzeitig werden die aktuellen Ansteckungszahlen aufgeschlüsselt nach Altersgruppen bekannt. Die durchschnittliche Inzidenz lag am 14. März in Sachsen bei 1825. Bei Kindern und Jugenlichen bis 18 lag sie beim Spitzenwert von 2855. Das hat - auch jenseits des individuellen Krankheitsverlaufs - drastische Auswirkungen. Am Uni-Klinikum in Leipzig muss derzeit zum Beispiel die lebensnotwendige stationäre Dialyse eingeschränkt werden. Der Grund sind ist aktuelle Corona-Kranken- bzw. Quarantänestand beim Klinikpersonal. Noch nie seit Beginn der Pandemie war er so hoch.