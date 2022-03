Fridays-for-Future-Aktionstag

Allein in Deutschland rund 300 Kundgebungen

Weltweit hat "Fridays for Future" am heutigen Freitag zu Demos und Kundgebungen für Umwelt- und Klimaschutz aufgerufen. Allein in Deutschland gibt es rund 300 Kundgebungen, von denen einige zur Stunde noch andauern.

Korrespondenz / Rote Fahne