Pressemitteilung des ABZ Gelsenkirchen / Schacht 3

Auf zum 29. ABZ-Skatturnier

Nach zwei Jahren Corona-Pause startet das Skatturnier am Sonntag, den 24. April, in die 29. Runde. Der Beginn ist um 9 Uhr. Veranstaltungsort ist das ABZ / Schacht 3, Koststraße 8 in Gelsenkirchen-Horst.