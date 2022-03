Tag der politischen Gefangenen

Solidaritätskundgebung in Frankfurt am Main

Am Freitag, den 18. März, fand an der Hauptwache in Frankfurt am Main eine Solidaritätskundgebung für die politischen Gefangenen in aller Welt statt. Sie war vom Internationalistischen Bündnis (InterBündnis) Frankfurt vorbereitet und organisiert worden, die Beteiligung ging aber weit darüber hinaus.

Korrespondenz