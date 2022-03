Beschäftigte der Unikliniken überreichen 11.906 Unterschriften für einen Tarifvertrag Entlastung

Am 21. Januar 2022 hatten die Beschäftigten der sechs Unikliniken in NRW der Landesregierung und dem Arbeitgeberverband NRW (AdL) ein 100-Tage-Ultimatum für einen Flächentarifvertrag Entlastung für alle Universitätskliniken gestellt. In den vergangenen Wochen haben Ehrenamtliche der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) die 11.906 Unterschriften gesammelt und den sechs Klinikvorständen übergeben. „Wir werden nicht hinnehmen, dass das 100-Tage-Ultimatum am 1. Mai ausläuft, ohne dass es Verhandlungen zu einem Tarifvertrag Entlastung an den Unikliniken in NRW gibt", so ver.di.

Die Klinikbeschäftigten zeigen mit dieser erfolgreichen Petition dass es ihnen ernst ist mit ihrer Forderung nach einem Tarifvertrag Entlastung, sowie mehr Personal für die Kliniken und bessere Ausbildungsbedingungen in den Häusern.

Die Gegenseite reagiert bisher noch nicht einmal auf die Tarifforderungen. Noch sind es 39 Tage bis zum Ende des Ultimatums! Die Petitionsübergabe findet im Rahmen einer Kundgebung von Beschäftigten als Delegationen der sechs Universitätskliniken am 23. März 2022 ab 12:30 Uhr auf der Wiese vor dem Landtag statt