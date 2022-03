„Die Anstalt“ – diesmal eine Enttäuschung

Die Sendung vom 08.03. war dagegen eine richtig gehende Enttäuschung. Sie war natürlich unter dem Eindruck des gerade erst begonnen Krieges in der Ukraine erstellt und entsprechend schwierig ist es, Satire zu machen, wenn nur wenige 100 Kilometer entfernt ein Krieg wütet. In dieser Sendung wurde Putin, zu Recht, zu einem Kriegsverbrecher und Mörder gemacht. Aber dabei blieb es dann auch irgendwie stehen. Die Hintergründe, welche Politik Russland, welche Politik die anderen imperialistischen Länder die letzten Jahre gemacht haben, blieben weitgehend unbeleuchtet.

Es ging sogar so weit, dass die NATO als Verteidigungsbündnis angepriesen und sich die Moderatoren entschuldigte, in ihrer Arroganz und ihrer Kritik an der Nato nicht gesehen hätten, dass die armen Länder einfach nur Schutz vor einem wahnsinnigen Feind wie Russland gesucht hätten. Das ganze gipfelte dann in einem Antikommunismus, der erst mal Lenin, Stalin und Putin in einen Topf schmiss, die Sowjetunion allgemein als Unterdrückungsdiktatur abgestempelt wurde, ohne einen Unterschied zu machen und unter welchen Voraussetzungen etwas passierte. Als ob man Lenin, der den Sozialismus in Russland zum Durchbruch verhalf und konsequent an dessen Aufbau arbeitete mit einem imperialistischen Machthaber wie Putin vergleichen könnte, der im Grunde nach nichts anderem strebt wie jeder Regierungschef eines imperialistischen Staates: Einfluss, Macht und Absatzmärkte, die man sich notfalls eben auch mit Gewalt sichert.

In dieser Ausgabe der Anstalt machten sich die beiden Moderaten jedenfalls zu regelrechten Verfechtern des „westlichen Kapitalismus“, ohne ihren sonst so kritischen Geist zu hinterfragen, ob es nicht die selben Gesetzmäßigkeiten sind, die ein sogenanntes Verteidigungsbündnis zur Interessensvertretung brauchen und aufbauen und einen scheinbar geistesgestörten Irren wie Putin hervorbringen.