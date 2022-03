Die Macht der Oligarchen

Der Oligarch Rinat Akhmetov, Rang 327 auf der Forbes-Liste, ist seines Zeichens der reichste Mann der Ukraine mit einem Vermögen von 8,04 Mrd. US-Dollar. Zum Vergleich: Der zweitreichste Oligarch der Ukraine ist Ihor Kolomojsky mit 2,06 Mrd. Dollar.

Akhmetov ist einer der wichtigsten Konzernherren im Donbass, aber auch in vielen Unternehmen in der sonstigen Ukraine. Ihm gehören über die Holding SCM u. a. die Kohle-Bergwerkskonzerne Krasnodonugol und Komsomolskugol im Donbass. Und nicht zuletzt ist er auch Besitzer des beliebteste Fußballclubs der Ukraine: Shachtjor (Bergmann), der in Donezk beheimatet ist.

Die Holding SCM ist in Kiew gelistet, zahlt dort Steuern, ist aber dennoch auch in den Donbass-“Republiken“ der größte Konzern mit mehr als Hunderttausend Beschäftigten.

Akhmetov traf sich im März 2020 mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selensky und übernahm die Covid-19-Überwachung verschiedener Regionen. Das heißt: Die Holding ist in beiden Teilen der Ukraine tätig, und Akhmetov macht Politik in beiden Teilen.