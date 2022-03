Gemeinsam für wirkungsvollen Umweltschutz verträgt keine antikommunistische Ausgrenzung!

Liebes Koordinierungsteam von Fridays for Future in Dresden, wir freuen uns schon auf den global climate strike am kommenden Freitag. Er ist dringend notwendig und wir sind überzeugt, dass eine ganze Masse von Menschen Euren Aufrufen folgen werden.

Zuvor möchten wir allerdings noch auf merkwürdige - oder besser gesagt: äußerst unpassende - Ereignisse am letzten Aktionstag, dem 24. September 2021, zurückkommen: Sechs Ordner von Euch bzw. vom damaligen Koordinierungsteam belagerten und bedrängten über Stunden eine Vertreterin der MLPD mit einer Parteifahne. Sie waren der Meinung entgegen eindeutiger Festlegung im Demonstrations- und Versammlungsrecht in Deutschland, unsere Fahne willkürlich verbieten zu können. Dazu wurden dann ebenfalls noch sechs Polizeibeamte geholt, die sich aber in Vorahnung der Rechtslage dann entschieden, nicht einzuschreiten - entgegen der Aufforderung von Seiten der beteiligten Ordner, genau das zu tun.

Mal ehrlich: Ihr freut Euch, wenn "System change not climate change" gerufen wird und versucht dann allein die Existenz der MLPD als revolutionärer Arbeiterpartei per

Verbot zu unterbinden! Wenn Ihr meint, dadurch dem Ziel, massenhaft radikal Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen gegen die Herrschenden und deren Proftitdiktat durchzusetzen, dann lasst Euch sagen: Ihr täuscht Euch! Es kann aber natürlich auch sein, dass alleiniges Motiv am 24. September 2021 purer Antikommunismus war. Wir erwarten nicht, dass Ihr die umweltpolitischen Positionen der MLPD, die wir seit 40 Jahren entwickeln und verbreiten, alle gut findet. Wir erwarten aber eine respektvolle Auseinandersetzung.

Die MLPD hat nicht die Absicht, die FFF-Demonstrationen zu "dominieren" - das ist nicht unser Politikstil. Und außerdem: Mit einer Fahne eine eher lächerliche Behauptung. Wir fragen Euch auch, ob es vielleicht vor der Bundestagswahl 2021 mit Eurer häufig zitierten "parteipolitischen Neutralität" in der Hoffnung auf eine grüne Regierungsbeteiligung doch nicht so weit her war? Jedenfalls erhoffen wir uns am kommenden Freitag eine einheitliche, gemeinsame Demonstration für radikalen Klimaschutz und werden auf jeden Fall teilnehmen.

Wir begrüßen sehr, dass Ihr den Krieg in der Ukraine und die Friedensforderung nach seinem sofortigen Ende mit aufnehmen wollt. Gerne organisieren wir dazu einen Redner des Internationalistischen Bündnisses, der unter anderem auf die Ursachen und Hintergründe dieses Krieges und die Auswirkungen in Deutschland mit einem gigantischen Aufrüstungsprogramm der Scholz/Habeck-Bundesregierung eingehen kann.

Noch einmal: wir erwarten eine gemeinsame Demonstration und dass dazu die Stör- und Spaltungsmanöver einiger Leute aus Euren Reihen - was immer sie für Motive haben - unterbleiben.

Mit freundlichen Grüßen

MLPD Dresden