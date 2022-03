Güterverkehr: CP Rail wird bestreikt

In Nicosia, der Hauptstadt von Zypern, traten am Samstag die Busfahrer in den Streik, nachdem 36 Busfahrer ihre Kündigung erhalten hatten. Der Streik wurde auch am Montagmorgen fortgesetzt. Die Verkehrsprobleme in Nicosia sind infolge des Streiks gravierend. Das Transportministerium versucht, die Streikenden zur Aufgabe zu bewegen und kündigte Verhandlungen an.