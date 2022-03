Gute Nacht, Herr Mitsotakis

Währenddessen hat die inzwischen privatisierte öffentliche Elektrizitätsgesellschaft DEI eine Verdoppelung ihres Gewinns für 2021 um 886 Millionen Euro bekannt gegeben. Die griechische Erdölgesellschaft (Elpedison) steigerte ihre Gewinne für 2021 um 600 Millionen Euro. Griechenlands Ministerpräsident, Kyriakos Mitsotakis, kann nachts jetzt sicher gut schlafen: Er versprach den Griechen wegen den hohen Mineralpreisen, dass jeder Grieche 13 Euro erhalten werde.

Jeder Grieche, der mit Heizöl heizt, und das sind die meisten in den Städten, hat vor drei Tagen 1,45 Euro pro Liter bezahlt. Anfang 2021 bezahlte er 0,80 Euro, berichten mir viele Einwohner von Edessa.

Ja, Herr Mitsotakis wird gut träumen, da seine griechischen Schiffseigner steuerfreien Diesel genießen, während die Bauern Steuern zahlen sollen, um Diesel in den Traktor zu tanken und das Feld zu bestellen. Oder die Taxifahrer, die derzeit in allen Städten demonstrieren: Ein Taxifahrer, der am 18. März zum ersten Mal in Edessa demonstrierte, sagte mir am Telefon: „Mitsotakis soll sich die 13 Euro sonst wo hinstecken. Ich kann diese Preiserhöhungen nicht so ohne weiteres an die Fahrgäste weitergeben.“