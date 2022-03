REBELL-Aufruf: Heraus zum Fridays for Future-Aktionstag am 25. März 2022!

Das bedroht die ganze Menschheit. Der Bericht des Weltklimarats sagt, dass schon heute 3,3 Milliarden Menschen von den Auswirkungen betroffen sind – Tendenz steigt! Seit dem 24. Februar tobt in der Ukraine ein brutaler Krieg. Bereits jetzt sind tausende Menschen gestorben, verletzt, Millionen auf der Flucht, ganze Städte wurden zerstört. Uns droht akut ein III. Weltkrieg!

Der Jugendverband REBELL ruft genau jetzt bundesweit zum Aktionstag von Fridays for Future auf. Wir sagen klar: Der Krieg Russlands gegen die Ukraine muss beendet werden! Wir sagen aber auch: der Kurs der deutschen Bundesregierung bringt keinen Frieden! Sie nutzt die Situation aus, um bisher undenkbare Maßnahmen durchzusetzen: Sie liefern Waffen an die Ukraine, beschließen ein Sondervermögen über 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr. Jetzt sollen Kohle- und sogar Atomkraftwerke länger am Netz bleiben. Im Aufruf von FFF Deutschland heißt es: „Deutschland hat sich von Putins Energien abhängig gemacht … und wir sind politisch erpressbar geworden“.

Doch was ist die Alternative? Der Grüne Wirtschaftsminister Habeck reist nach Katar, um von dort Gas zu beziehen. Die Deutsche Regierung – für Frieden, Freiheit und Menschenrechte? Wohl kaum! Ihr „Friedenswille“ ist pure Heuchelei, um im zwischenimperialistischen Konkurrenzkampf zu gewinnen. Dafür ist ihr jedes Mittel und jeder Handelspartner recht.

Der REBELL hat die Losung: Rebellion gegen alle Kriegstreiber! Keine Abstriche am dringend notwendigen Umweltschutz! Wer wirklich für den Frieden und die Rettung der Umwelt kämpfen will, der darf sich nicht auf die Seite des einen oder anderen Imperialisten stellen. Macht mit in unseren Widerstandskomitees und bei den Montagsdemos! Wir bereiten das 20. Internationale Pfingstjugendtreffen vom 3.-5. Juni 2022 in Gelsenkirchen vor. Es ist ein Festival für den Weltfrieden!

Das ganze imperialistische System mit seiner Ausbeutung von Mensch und Natur muss abgeschafft werden. Deshalb kämpfen wir für den echten Sozialismus!

One Solution – Revolution! Organisier dich im REBELL!