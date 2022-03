Ich bin dagegen, dass den Menschen in Russland Mitverantwortung gegeben wird

Ich habe auch die Kritik, dass der Krieg Russlands gegen die Ukraine auf die Person von Putin reduziert wird. Doch dieser handelt im Interesse der aggressivsten Teile der Oligarchen, denen riesige Konzerne gehören. Diese versprechen sich von der Besetzung der Ukraine mit ihren Bodenschätzen, ihrer entwickelten Industrie und Landwirtschaft, riesige Profite.

Ich bin aber dagegen, dass den „Menschen in Russland“ die Mitverantwortung gegeben wird. Laut Umfragen sollen 70 Prozent den Krieg unterstützen. Auch wenn berücksichtigt werden muss, dass die Leute bei Umfragen sehr vorsichtig sind. Denn wer von „Krieg“ spricht, riskiert, ins Gefängnis zu kommen. Aber selbst wenn noch viele hinter Putin stehen sollten: Die Hauptverantwortung für die Medienmanipulation in Russland tragen die Herrschenden. Angesichts der wachsenden Zahl von gefallenen Soldaten und der Verschlechterung der Versorgungslage als Folge des Krieges werden die Lügen an Wirkung verlieren. Vor allem muss eine weltweite Friedensbewegung den Menschen in Russland den Rücken stärken, um den Druck auf die Putin-Regierung zu erhöhen, die Kriegshandlungen einzustellen.