Karl Marx hochaktuell: Er entdeckte das "internationale Prinzip des Friedens"

Die Lehren von Karl Marx sind hochaktuell - auch angesichts des Ukraine-Kriegs: Er entlarvte Raubkriege als Gesetzmäßigkeit des Kapitalismus: "Was tun, wenn keine ausreichende Nachfrage (Malthus) da ist? Es muss zu künstlichen Mitteln gegriffen werden. Diese bestehen in starken Steuern, einer Masse nutzloser Staats- und Kirchenämter, großen Armeen, Pensionen, ... bedeutender Nationalschuld und von Zeit zu Zeit kostspieligen Kriegen." (Karl Marx, Theorien über den Mehrwert III, Marx-Engels-Werke, Band 26.3, S. 45)

Und er zeigte uns wissenschaftlich den revolutionären Weg, unter welchen Bedingungen Kriege erst überwunden sein werden:

"In dem Maße, wie die Ausbeutung des einen Individuums durch das andere aufgehoben wird, wird die Ausbeutung einer Nation durch die andere aufgehoben. Mit dem Gegensatz der Klassen im Innern der Nation fällt die feindselige Stellung der Nationen gegeneinander." (Karl Marx, Kommunistisches Manifest, Marx-Engels-Werke Band 4, S. 479.) "Im Gegensatz zur alten Gesellschaft mit ihrem ökonomischen Elend und ihrem politischen Wahnwitz (entsteht) eine neue Gesellschaft ..., deren internationales Prinzip der Friede sein wird, weil bei jeder Nation dasselbe Prinzip herrscht die Arbeit!" (Karl Marx, Adresse der IAA über den Deutsch-Französischen Krieg, Marx-Engels-Werke Band 17, S. 7, Fettierungen je von Willi Dickhut Museum).

Umso aktueller ist die Bedeutung des neuen Marx-Denkmals neben dem seit 2020 bestehenden Lenin-Denkmal in Gelsenkirchen-Horst. Die Erstellung des Denkmals geht voran, die Baugrube für das Fundament ist schon ausgehoben, die gestalterische Planung für die neue Gedenkstätte für revolutionäre Vorkämpfer steht, die Gedenktafel für Karl Marx und sechs weitere deutsche Revolutionäre ist in Arbeit. Für diese Tafeln wurde eine extra Spendenkampagne gestartet. Sie hatte schon nach wenigen Tagen 25 Prozent ihres Spendenziels von 5000 Euro erreicht. Die Kampagne für das Marx-Denkmal ist zu 78 Prozent erfüllt. Allen Spendern auch auf diesem Weg herzlichen Dank.

Für beide Kampagnen zusammen fehlen noch ca. 10.000 Euro. Dafür zu spenden ist sinnvoll angelegtes Geld - im Sinne der notwendigen Bewusstseinsbildung und Aufklärung gegen die gegenwärtige heuchlerischen Medien-Gleichschaltung im Ukraine-Krieg. Denn nur der Kampf auf Grundlage der Lehren von Marx und seiner Nachfolger - wie auch Willi Dickhut - kann solchen Kriegstreibern endgültig das Handwerk legen.

Spendet für das Marx-Denkmal - für den Entdecker des "internationalen Prinzips des Friedens"!

Hier kann gespendet werden