Kolumbien: Wichtiger Wahlerfolg der Linken

Mit diesem Gastbeitrag von Alejandro Tapia, PCC-M Kolumbien, auf Rote Fahne News werden die Hintergründe dieser Entwicklung beleuchtet.

Kolumbien erlebte an diesem 13. März einen der wichtigsten Momente in der zeitgenössischen Geschichte des Landes: Der "Pacto Histórico" (historischer Pakt), ein Zusammenschluss von linken, demokratischen, progressiven und liberalen Kräften, Anti-Uribe-Kräften, Antifaschisten und Antipatriarchalischen, schaffte es, die erste politische Kraft des Landes zu werden, nachdem er 5.567.389 Stimmen bei den Vorwahlen innerhalb der Parteien bekam. Der Kandidat Gustavo Petro, ein radikaler liberaler Demokrat, erhielt 4.487.551 Stimmen und schlug damit das von Federico Gutiérrez geführte Bündnis der Rechten und Faschisten "El Equipo por Colombia" mit 3.897.100 Stimmen, während die von Sergio Fajardo geführte Koalition "Centro Esperanza" (Sozialdemokraten, Grüne, Liberale und von Dignidad - früher Moir) 2.158.500 Stimmen erhielt.

Der “Pacto Histórico” wurde mit 17 Sitzen die zweitstärkste politische Kraft im Senat, was mit den Verbündeten 32 von insgesamt 108 Sitzen bedeuten würde, während er in der Abgeordnetenkammer (Unterhaus) mit 25 Sitzen und mit den Verbündeten 32 von insgesamt 172 Sitzen die stärkste politische Kraft wurde. Die Wahl der populären Kandidatin Francia Márquez vom Polo Democrático im Pacto Histórico mit fast 800.000 Stimmen war außergewöhnlich. Sie gewann auch den Sitz der Auslandskolumbianer, der lange Zeit in den Händen der Uribisten war. Ein bedeutender Fortschritt in einem Land, in dem Korruption, Stimmenkauf und betrügerische Stimmenauszählung an der Tagesordnung waren, so dass davon ausgegangen wird, dass die Wahlbehörden mindestens vier weitere Senatssitze für den Historischen Pakt und ebenso viele für die progressive Kraft "Fuerza Ciudadana" verhinderten. Die betrügerischen Manöver und die zutiefst antikommunistische Kampagne konnten den Vormarsch von Gustavo Petro nicht verhindern.

All dies hat seinen Ursprung in der schweren multidimensionalen Krise, die Kolumbien in den Bereichen Soziales, Wirtschaft, Politik, Menschenrechte, Gesundheit, Umwelt und mit der harten Repression auf dem Land und in den Städten durchmacht. Sie hat seit 2011 zu einer sich ungleich entwickelnden revolutionären Situation geführt, die sich am 28. April 2021 in dem großen, drei Monate andauernden Volksaufstand, dem sogenannten Nationalen Streik, manifestierte. Die Rebellion und der Kampf von Millionen Kolumbianern auf den Straßen gegen die unterdrückerische, faschistische Regierung von Ivan Duque, diese Massenansammlung kam teilweise in der Abstimmung am 13. März zum Ausdruck, und es wird davon ausgegangen, dass noch mehr Menschen am 29. Mai in der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen ihre Stimme abgeben werden.

Die Aufgabe besteht darin, den Faschismus zu besiegen und für ein demokratisches Kolumbien einzutreten, und dies sind Wege zur Volksdemokratie.

Der Faschismus und der Pro-Yankee- und Pro-NATO-Flügel, der Uribismus, haben bei diesen Wahlen eine Niederlage erlitten, aber mit ihren mehr als sieben Kandidaten des rechten Flügels, von denen der wichtigste derzeit Federico Gutierrez ist, werden sie nicht aufhören, alle möglichen Mittel einzusetzen, um den Triumph von Gustavo Petro zu verhindern. Doch der Kampf, der begonnen hat, ist und wird bis Mai sehr stark sein, da alle Kandidaten versuchen werden, Verbündete zu gewinnen, um den Sieg zu garantieren. Für den "Pacto Histórico" geht es darum, zu versuchen, in der ersten Runde zu gewinnen, und dafür müssen sie die Bündnisse erweitern, um Mehrheiten im Kongress und eine bedeutende Stimmenzahl zu erreichen. Denn, wenn wenn dies nicht geschieht, könnte die zweite Runde zu gefährlich für die verschiedenen dem Volke nahestehenden und demokratischen Kräfte des "Pacto Histórico" werden.