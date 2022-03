Lohnnachschlag oder höhere Tarifrundenforderungen?

Um nur den bisherigen Lohnverlust nach den Nullrunden auszugleichen, müssten wir schon ein hohes Ergebnis von 6 bis 8 Prozent durchsetzen. Plus die Inflation, die in diesem Jahr schon läuft. Wir brauchen also beides! Jetzt einen Lohnnachschlag. Am besten einen Festbetrag auf Stundenlohn / Gehalt. Also zum Beispiel einen Euro mehr pro Stunde für alle. Und eine Tarifforderung, für die wir dann auch kämpfen. Auch da wäre ein monatlicher, tabellenwirksamer Sockelbeitrag für alle sinnvoll, um die niedrigeren Lohn- und Gehaltsgruppen überproportional zu stärken.