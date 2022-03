Mit dem Buch ins Museum

Eine Teilnehmerin fasst Studium und kollektive Beratung zusammen: Künstliche Intelligenz (KI) kann die Gesellschaft verändern, aber nicht die Machtverhältnisse. KI kann das Leben erleichtern, die Menschen unterstützen (medizinischer Einsatz), aber auch den Menschen schaden (militärischer Einsatz). Wichtig ist also, mit welchem Ziel und welchem Bewusstsein man KI entwickeln und einsetzen will. Soll es der breiten Masse nutzen oder will man seine Macht damit demonstrieren und ausbauen?