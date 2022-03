Montagsdemo Köln: Keinen Verzicht für diesen Krieg!

Klar positionierte sich die Montagskundgebung gegen die neue „Sicherheitsstruktur“ der Bundesregierung. Das ist nichts anderes als offene militärische Aufrüstung. Mit „kleinen“ taktischen Atomwaffen wollen die imperialistischen Mächte in Ost und West den Atomkrieg fahrbar machen. Das ist ein Spiel mit der Zerstörung des Planeten und erhöht sprunghaft die Atomkriegsgefahr auf der Welt. Mit dieser Bundesregierung sitzen wir nicht im gleichen Boot. Betont wurde die Solidarität der Völker. Wolodymyr Zelenskyj ist genau so wenig demokratisch wie Wladimir Putin. Die Ukraine ist für die Bevölkerung ein Armenhaus, wo man durchschnittlich nur 340 Euro Lohn erhält.

Begrüßt wurde, dass in Entschließungen aus Delegiertenversammlungen der IG Metall in NRW und bei Kämpfen von ver.di die Aufrüstung in Deutschland ebenso klar kritisiert wird, wie die Tatsache, dass Krankenhäuser wie in Köln-Holweide geschlossen werden sollen. Diese Kolleginnen und Kollegen müssen der Kern einer neuen Friedensbewegung werden, die sich gegen jede imperialistische Aggression wendet. Im Gegensatz zu dieser kämpferischen Strömung verbreitet die IG-Metall-Führung im Vorfeld der Tarifrunde, man müsse angesichts des Krieges einen Beitrag leisten. Diese sozialchauvinistische Unterstützung der Regierung durch die Gewerkschaftsspitze wurde klar abgelehnt.

Kämpferische Antikriegslieder, gespielt von Mitgliedern der Band „Gehörwäsche“, rundeten unsere Montagskundgebung ab. Am nächsten Montag, 28. März, treffen wir uns um 18 Uhr wieder vor dem Dom.