Montagsdemo: Stärken wir den Widerstand für den Weltfrieden!

Aktiver Widerstand gegen jede Kriegstreiberei, ob von USA/NATO oder Russland! Für die Solidarität mit den Menschen, die in der Ukraine und in Russland mutig gegen den Krieg protestieren, Schluss mit dem völkerrechtswidrigen Angriff auf die Ukraine! Die Montagsdemo lädt breit ein, den Widerstand gegen die akute Weltkriegsgefahr mit Wortbeiträgen, Plakaten und kulturellen Beiträgen auszudrücken.

In Kritik steht auch die Abwälzung der Kosten auf die Masse der Bevölkerung. 100 Milliarden an Investitionen für die Bundeswehr wurden beschlossen, on top jährlich über 2 Prozent des Bruttosozialprodukts für den Verteidigungshaushalt. Wie steht das im Verhältnis zur dringenden Entlastung vieler Menschen angesichts der massiv steigenden Energiekosten und der Inflation?

Die Wirklichkeit: 600.000 Rentner sind auf Grundsicherung angewiesen. Hartz-IV-Betroffene haben für Nahrung, Getränke, Tabakwaren einen Regelsatz von 155,82 Euro, für Bekleidung und Schuhe 37,26 Euro, für Wohnung, Energie und Wohninstandhaltung 38,07 Euro, und sage und schreibe 1,62 Euro für Bildung.

Die Vorsitzenden der Regierungsparteien haben jetzt Zugeständnisse bekannt gegeben - aber Einmalzahlungen! Viel Stoff für eine Diskussion, welche Forderungen nötig sind.

