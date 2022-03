Neu auf der Webseite des Pfingstjugendtreffens

Es gibt eine Erklärung zum Krieg in der Ukraine, eine Liste der Gemeinschaftsaufgaben, den neuen Flyer und vieles mehr: www.pfingstjugendtreffen.de

Außerdem lädt der Zentrale Koordinierungsausschuss herzlich ein zu seinem öffentlichen Treffen am Sonntag, dem 3. April, von 14 – 17 Uhr im Jugendzentrum Ché in Gelsenkirchen. Alle sind herzlich willkommen. Bitte kurze Anmeldung an buero@pfingstjugendtreffen.de, damit die Teilnehmerzahl überblickt werden kann.

Dort wird beraten, wie die Rebellion für den Weltfrieden zu einem weiteren Schwerpunkt des Pfingstjugendtreffens wird. Außerdem sollen Festlegungen zur Werbung, Mobilisierung und Bündnisarbeit getroffen werden. Die Programmpunkte Zukunftsdemo, Abendveranstaltungen, Bildungsveranstaltung und Podiumsdiskussion, Spiele ohne Grenzen und Sportturniere werden weiter geplant und vieles mehr. Eure Ideen sind gefragt!

