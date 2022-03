Internationalistische Liste/MLPD: Unterschriftensammlung für Wahlzulassung abgeschlossen

Dafür ein herzliches Dankeschön an alle Unterstützerinnen und Unterstützer, die zum erfolgreichen Abschluss der Sammlung beigetragen haben.

Die MLPD konzentriert ihre Aktivitäten im Wahlkampf auf eine restlos überzeugende bewusstseinsbildende Arbeit unter der Jugend, denn Rebellion gegen dieses krisengeplagte imperialistische System ist gerechtfertigt.

Dazu Peter Römmele, Landesvorsitzender der MLPD in Nordrhein-Westfalen:

„Wir fokussieren unsere Kritik an der Landesregierung und an den bürgerlichen Parteien auf die Zukunftsfragen der Jugend.

Gegen das desaströse Krisenmanagement der Regierung mit dem Corona-Krisenchaos

Für Umwelt- und Gesundheitsschutz auf Kosten der Profite, Rettet die Umwelt vor der Profitwirtschaft, Wende in der Verkehrspolitik, Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs

Kampf gegen Arbeits- und Ausbildungsplatzkiller!

Für eine gründliche Schul- und Berufsausbildung auch unter Pandemiebedingungen

Kampf dem Drogensumpf

Internationale Solidarität im Kampf gegen die imperialistische Außen-, Kriegs- und Flüchtlingspolitik

Für die Befreiung der Frau

Gib Antikommunismus keine Chance! - Für den echten Sozialismus!“

Landesweit wird die MLPD am ersten Aprilwochenende unübersehbar mit ihren Wahlplakaten in die Öffentlichkeit treten. Am 23.04.2022 findet in Köln auf dem Wiener Platz eine Auftaktkundgebung der Internationalistischen Liste/MLPD statt. Wir freuen uns auf Gäste aus ganz Nordrhein-Westfalen, von Bielefeld bis Aachen, vom Ruhrgebiet, bis zum südlichen Rheinland. Wir freuen uns auf viele Jugendliche, auf Arbeiterdelegationen, die kämpferischen Frauen, die Umweltbewegten und Internationalisten. Wir schlagen vor, gemeinsam Tagesausflüge aus den einzelnen Regionen nach Köln zu organisieren.

Wir freuen uns besonders, ab etwa 11.00 Uhr unsere Spitzenkandidatin Gabi Fechtner, die Parteivorsitzende der MLPD, als Rednerin zu begrüßen. Angesichts des Krieges in der Ukraine steht sie für den Aufbau einer neuen Friedensbewegung, den aktiven Widerstand gegen imperialistischen Kriege, antiimperialistischen Kampf gegen alle Imperialisten, für die Entwicklung des aktiven Widerstands gegen die akute Weltkriegsgefahr. Die Aggression nach außen findet ihr Gegenstück in einer reaktionären Innenpolitik. Deshalb wird der Protest gegen die Fahndungsausschreibungen von Gabi Fechtner, Monika Gärtner-Engel und Stefan Engel durch den Verfassungsschutz und ihre Verfolgung im Zentrum stehen.

Nach der Vorstellung weiterer Kandidaten ab 13.00 Uhr wird ein Jugendkonzert stattfinden, die Reise nach Köln lohnt sich also für Jung und Alt! In den nächsten Wochen werden in vielen Städten Veranstaltungen zum Thema „Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Opportunismus“ stattfinden. Sie sind wichtig, um in diesen bewegten und krisenhaften Zeiten Kurs zu halten im Kampf für eine lebenswerte Zukunft. Wir werden Jugendkonzerte bzw. Jugendkulturbühnen mit Open-Air-Diskussionen mit unseren Kandidaten und Kinderfeste durchführen.

Denn völlig zu Recht heißt es auf einem unserer Wahlplakate: „Nur noch Krisen, eine Lösung: Sozialismus!“