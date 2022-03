In Spanien sind die Fischer landesweit in den Streik getreten wegen der hohen Dieselpreise. Laut der Fischereigenossenschaft FNCP soll der Ausstand bis Mittwoch dauern. Spanien ist nach Norwegen das zweitgrößte Fischfangland in Europa. Die Fischfangindustrie in Spanien hat auch Probleme, ihre Produkte zu transportieren wegen des Streiks der Lastwagenfahrer. Besonders groß ist die Streikbeteiligung der Fischer in Andalusien und an der Mittelmeerküste, weniger stark in Nordspanien und auf den Kanaren.