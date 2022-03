"Proletarischer Widerstand gegen Faschismus und Krieg" gegen Geschichtsfälschung zu Rate ziehen

"In diesem Moment griff die Sowjetunion in die Entwicklung des Krieges ein, da durch eine zu rasche und einseitige Beendigung des Krieges die beiden Voraussetzungen der sozialen Umgestaltung Europas (Schwächung aller kapitalistischen Kräfte und Ausreifung der revolutionären Situation) nicht erfüllt werden konnten. In den drei Baltenländern entwickelte sich die politische Lage von innen heraus mit Unterstützung von außen (Sowjetunion) innerhalb von fünf Wochen von der faschistischen Herrschaftsform zum Sowjetsystem. Weiterhin forderte die Sowjetunion von Rumänien die Abtretung Bessarabiens und der Bukowina. Rumänien gab auf Anraten Deutschlands nach. In der Sowjetunion wurde durch eine Verordnung die tägliche Arbeitszeit auf acht Stunden verlängert und die Siebentagewoche wieder eingeführt, was praktisch die Umstellung auf Kriegswirtschaft bedeutete." (Seite 99)

"Drei Gründe bestimmten den Beschluß zur Durchführung des Kampfes um Leningrad:

Benutzung der Millionenstadt als Versorgungsbasis für den kommenden Winter mit gesichertem Nachschubweg über die Ostsee;

Ausschaltung der russischen Flotte durch Liquidierung der Flottenstützpunkte und der Versorgungsbasis (ohne Leningrad kann sich Kronstadt als wichtiger Flottenstützpunkt nicht halten);

Gewinnung Leningrads als politischer Schlüsselpunkt, um Finnland stärker an die deutsche Gruppe zu binden.

Da der deutsche Nachschub nach Finnland, der ja nur über die See gehen konnte, durch die russische Flotte stark gestört wurde und deshalb die deutsche Unterstützung für die finnischen Truppen nicht in dem Umfang erfolgen konnte wie vorgesehen, mußten die Finnen die Hauptlast des Krieges im Norden tragen. Das mußte in Finnland das Bedürfnis, den Krieg nach Zurückeroberung der 1940 verlorenen Gebiete abzuschließen, im wachsenden Maße hervorrufen, was noch durch die englisch-amerikanische Diplomatie gestärkt wurde. Ein Abspringen Finnlands war für den weiteren Verlauf der deutschen Operationen nach dem Norden aber nicht tragbar, da man Finnland als Aufmarschgebiet benötigte. Durch Eroberung Leningrads sollte die Ursache der Behinderung der deutsch-finnischen Verbindung, die russische Flotte, ausgeschaltet und Finnland politisch stärker an Deutschland gebunden werden." (Seite 116)

Leningrad wurde heldenhaft verteidigt. Während der 900-tägigen Blockade starben eine Million Menschen an Hunger und eine weitere Million bei der Verteidigung.

