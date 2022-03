REBELL Bochum: Erfolgreiches erstes Widerstandskomitee!

Da das Wetter sehr gut war, sind wir in den Park gegangen. Wir haben uns gefreut, das ein Mädchen gekommen ist, das wir beim Frauentag kennengelernt haben. Sie möchte Rebellin werden und findet uns alle sehr nett.

Als erstes haben wir erklärt, was das Widerstandskomitee ist, und warum wir es jetzt alle zwei Wochen machen werden. Dann haben wir das Antikriegslied „ Es ist an der Zeit“ von Hannes Wader geübt. Wir freuen uns darauf, es bei der nächsten Montagsdemo zu singen. Außerdem haben wir ein neues Lied für die große Veranstaltung an der Horster Mitte am 8. Mai geübt. Es handelt von Willi Dickhut, dem Mitbegründer der MLPD. Unsere neue Rebellin meinte: „Die letzte Strophe kann ich schon auswendig.“ Insgesamt war es ein guter Anfang und wir freuen uns auf die nächsten Treffen!