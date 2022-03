Sibanye-Stillwater-Arbeiter streiken und blockieren Autobahn

Die National Union of Mineworkers (NUM) und die Association of Mineworkers and Construction Union (AMCU) streiken seit dem 9. März und fordern eine Erhöhung um 1.000 Rand (68,77 US-Dollar) pro Monat in den nächsten drei Jahren. Hunderte Arbeiter skandierten am Freitag Parolen und verbrannten Reifen und blockierten damit eine wichtige Autobahn.

AMCU-Chef Joseph Mathunjwa forderte sie auf, den Streik fortzusetzen. "In den Streik zu treten ist eine der besten Entscheidungen, die man je getroffen hat. Hier geht es um die Zukunft Eurer Kinder, gebt nicht nach", sagte Mathunjwa zu den jubelnden Arbeitern. Die Gewerkschaft Solidarity und die United Association of South Africa (UASA), die anderen Gewerkschaften, die mit Sibanye verhandelten, haben Sibanyes Angebot angenommen.

Nach dem endgültigen Angebot von Sibanye würden Bergleute, Handwerker und Beamte jedes Jahr eine Lohnerhöhung von 5 Prozent erhalten, während "ungelernte und angelernte" Mitarbeiter zwischen 2022 und 2024 eine jährliche Erhöhung von 800 Rand pro Monat erhalten würden. Sibanye hat gesagt, dass es sein Angebot nicht erhöhen würde und eine Aussperrungsanordnung gegen NUM- und AMCU-Mitglieder umsetzt, die während des Streiks nicht bezahlt werden, gemäß den Bedingungen des südafrikanischen Arbeitsrechts.

Ein fünfmonatiger Streik von AMCU in den Goldbetrieben von Sibanye von November 2018 bis April 2019 reduzierte den südafrikanischen Goldumsatz des Unternehmens in diesem Jahr um 19%. Der Beitrag der südafrikanischen Goldaktivitäten von Sibanye zum Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) ist von rund 16 Prozent während des letzten Streiks auf etwa 7 Prozent im Jahr 2021 zurückgegangen.